La polémica sobre Ayesa provoca un duro cruce de acusaciones entre Asensio y Mendoza 

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mendozaren eta Asensioren arteko ika-mika gogorra, Ayesaren inguruko afera dela eta
José Ignacio Asensio, del PSE-EE, ha acusado a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y al alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, de "falta de liderazgo" . Para Mendoza, las palabras de su socio de gobierno  "son absolutamente desleales, están fuera de lugar y no se corresponden con la cultura política basada en el respeto".

