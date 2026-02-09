Nombramiento
Estefanía Ocáriz, una experta en justicia juvenil, será la adjunta al Ararteko

Doctora en Psicología y con un máster en Psicología Jurídica, es autora de diversa publicaciones y ponencias sobre justicia juvenil.
La doctora en Psicología Estefanía Ocáriz Passevant, en una imagen de archivo. Foto: EHU

Euskaraz irakurri: Estefanía Ocáriz, gazte-justizian aditua, Arartekoaren albokoa izango da
EITB

La doctora en Psicología Estefanía Ocáriz Passevant, experta en justicia juvenil, será la adjunta al Ararteko, Mikel Mancisidor, según ha comunicado él mismo este lunes a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería.

Ocáriz es doctora en Psicología por la EHU y tiene un máster en Psicología Jurídica. Es experta en delincuencia juvenil y derecho penal de menores, ha sido investigadora en el Instituto Vasco de Criminología, y es autora de diversas publicaciones y ponencias relacionadas sobre todo con la justicia juvenil.

Comisión de Control y Transparencia

Hasta finales del año pasado fue miembro de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía Vasca, organismo creado en 2020 para estudiar, tanto de oficio como a instancia de parte, cualquier conducta o práctica en el seno de la Ertzaintza y de las policías locales que apunte a una posible vulneración de derechos.

Además, forma parte de la junta directiva de la Sociedad Española de Investigación Criminológica desde 2024 y ha sido evaluadora de revistas especializadas.

La propuesta de Ocáriz será tramitada este martes por la Mesa del Parlamento, que la remitirá a la comisión de Justicia y Derechos Humanos, órgano que finalmente la designará.

