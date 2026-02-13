El PSE pide al PNV aclarar si en Santurtzi presionó para contratar gente afín y dice que este municipio “no será moneda de cambio”

No existe “ninguna negociación” entre el PSE y el PNV sobre la gobernabilidad en Santurtzi. Así lo han asegurado los socialistas esta mañana, negando además, que la localidad costera vaya a ser "moneda de cambio" por Trapagaran, después de la renuncia de la alcaldesa santurtziarra del PNV, Karmele Tubilla.

El PSE de Bizkaia ha pedido al PNV que “explique todo lo ocurrido en torno a la supuesta filtración del examen de la OPE” de la Policía Municipal y alrededor de las palabras de la exconcejala de Seguridad, Sonia López, quien aseguró que su partido le había presionado para contratar a gente afín.

En este sentido, los socialistas señalan que "lo más importante es que se esclarezca perfectamente lo que está ocurriendo" en la localidad y han pedido al PNV que “aporte luz en relación con este asunto”

"Cuando conozcamos bien los hechos, decidiremos nuestra postura. Primero, tenemos que saber perfectamente lo que ha ocurrido para poder tomar decisiones futuras", han indicado.

La situación en Trapaga

En todo caso, el PSE-EE de Bizkaia ha querido aclarar que "las situaciones de Santurtzi y de cualquier otro municipio como Trapagaran son independientes", en referencia a las informaciones sobre que el PSE-EE podría apoyar a la persona que el PNV presente para relevar a Tubilla, a cambio del respaldo de los jeltzales al Gobierno de Miguel Ángel Gómez Viar, que se encuentra en minoría.

"Santurtzi no es moneda de cambio, como no lo es ningún otro pueblo. Respetamos plenamente a los vecinos de cada uno de los municipios, pueden estar muy tranquilos en este sentido. Este partido siempre ha sido muy serio, riguroso y respetuoso con la ciudadanía y nunca hemos afrontado una negociación como un intercambio de cromos, y tampoco lo haremos en esta ocasión si se diera el caso", ha asegurado.