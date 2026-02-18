Aburto da por zanjada la polémica con Aitor Esteban y seguirá sin publicar el origen de detenidos
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, da por zanjada la polémica sobre la política de información en torno a los detenidos. El primer edil bilbaíno ha afirmado que está "todo aclarado y entendido" con el presidente del PNV, Aitor Esteban, en relación con esta cuestión, y, frente a la decisión del Gobierno Vasco o de ayuntamientos como el de San Sebastián, Bilbao seguirá sin hacer público el origen de los detenidos.
Aburto ha participado en la presentación del 'Diagnóstico de la Seguridad en Bilbao', elaborado por la EHU, junto a César San Juan, profesor titular del Departamento de Psicología Social e investigador principal del Grupo de Criminología Aplicada y Psicología Ambiental de la Universidad del País Vasco (EHU).
El alcalde ha sido preguntado sobre sus discrepancias con Esteban en lo relativo a la publicación del origen de los detenidos, a lo que ha respondido que "está todo entendido y aclarado" con el presidente del partido, y ha recordado que él es del PNV y que siempre ha sido y será leal al partido.
Aburto se ha referido a la importancia del 'Pacto por la seguridad' renovado en 2024 y firmado por PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Bilbao, y ha recalcado la puesta en valor de realizar una política de seguridad "compartida" con la justicia, ciudadanía y otras instituciones.
