Así pretende Euskadi atender las reivindicaciones de los médicos y paliar la falta de sanitarios

El Gobierno Vasco vuelve a chocar con el Ministerio de Sanidad, a quien reclama que negocie con los médicos y que dé cauce a sus propuestas para afrontar la falta de profesionales.

Imagen del ambulatorio de Olagibel. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Horrela, Euskadik medikuen aldarrikapenei erantzun nahi die eta osasun arloko gabezia arindu nahi du
Casi un año después de que el Gobierno Vasco se quejase de manera airada de la falta de receptividad del Ministerio de Sanidad a sus propuestas -“ni hacen ni nos dejan hacer”, denunciaron entonces-, el Departamento de Salud sigue chocando con la ministra de Sanidad, Mónica García.

En las últimas horas, el consejero de Salud, Alberto Martínez, se ha mostrado muy crítico con la gestión que el Ministerio de Sanidad está haciendo de la huelga de médicos y ha pedido a la ministra que negocie. De no ser así, ha señalado que el Gobierno Vasco está dispuesto a explorar la ampliación de su autogobierno y a asumir la transferencia de nuevas funciones, garantizando así la cobertura normativa y la atención a los pacientes.

Además, hace unas semanas, en su última cita en el Palacio de la Moncloa con el presidente español, Pedro Sánchez, el lehendakari, Imanol Pradales, señaló entre sus prioridades antes de la próxima reunión bilateral que el Gobierno español atienda a las propuestas vascas para paliar la falta de sanitarios. Hay que recordar que el lehendakari dio a Sánchez hasta Semana Santa para atender una serie de demandas que le trasladó el pasado 27 de enero.

Planteamiento de tres más uno

Entre otras propuestas, el Ejecutivo vasco plantea reducir de cuatro a tres los años de especialización para médicos de familia. El Departamento de Salud propone, no obstante, que ese año de especialización se recupere en los años posteriores.

Desde el Ejecutivo vasco vienen señalando que este planteamiento de tres más uno permitiría duplicar el número de nuevos profesionales en cuatro años, y creen que es coherente con cómo se afronta la especialización en otros países europeos.

Otra de las propuestas que el Gobierno Vasco ha trasladado al Ministerio de Sanidad pasa por permitir el retraso voluntario de la jubilación hasta los 72 años para profesionales de atención primaria.

Euskera en el MIR

En tercer lugar, el Ejecutivo vasco reclama que en el examen del MIR se valore, en relación con las plazas que se desempeñan en territorio vasco, el conocimiento de euskera.

El objetivo es favorecer el arraigo de los profesionales vascos, a fin de que puedan desarrollar el MIR en Euskadi y en última instancia se puedan quedar a trabajar en el Sistema Vasco de Salud-Osakidetza.

El Departamento de Salud confía en que estas y otras medidas ya impulsadas en Euskadi puedan paliar la falta de sanitarios, un problema que afecta a media Europa y que también viene lastrando al Servicio Vasco de Salud.

Por otro lado, el Gobierno Vasco vio cómo hace un año el Tribunal Supremo anulaba el traspaso de la competencia sobre la homologación y equivalencia de títulos extranjeros. El Departamento de Salud confiaba en que esa vía pudiera agilizar en los próximos años la entrada en el Servicio Vasco de Salud de varios centenares de médicos de origen extranjero.

Ahora, el Gobierno Vasco pone el foco en la huelga de médicos. “Si el ministerio considera que no está en condiciones de abordar esa negociación con el colectivo médico, nosotros sí demandamos la capacidad de tener nuestro propio Estatuto Marco”, ha denunciado el consejero de Salud, Alberto Martínez.

Alberto Martínez exige al Ministerio que negocie con el personal médico o ceda competencias a Euskadi
