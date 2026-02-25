Los papeles del 23-F
"El primer tiro al aire y el segundo a dar", la orden de los militares que asaltaron TVE

Uno de los documentos desclasificados recoge las conversaciones telefónicas de la unidad militar El Pardo.
Polizia Diputatuen Kongresuko kanpoaldean otsailaren 23an
Imagen icónica del 23-F. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Espainiako Telebistan indarrez sartu ziren militarrek jasotako agindua: “Lehen tiroa, airera; eta bigarrena, jotzera”
author image

EITB

Última actualización

Los militares que tomaron la sede de Televisión Española el 23 de febrero de 1981 durante la intentona golpista recibieron la orden de disparar "el primer tiro al aire y el segundo a dar".

Así aparece en el documento 'Conversaciones telefónicas de (presuntamente) de la unidad militar El Pardo (24 de febrero del 1981)' de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior desclasificado por el Gobierno este miércoles.

"Tocaron alarma y preparar todo, petates, la virgen, como para marcharse. Nos iríamos de maniobras y venga a Televisión y órdenes de no hablar con nadie, el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada", dijo un militar a un interlocutor, según una de las conversaciones transcritas.

El militar, al que se identifica como "John", relató que estuvieron en "Televisión Española toda la noche" del 23 de febrero: "Si ha debido de salir hasta en la radio y todo".

