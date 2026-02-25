La renuncia de Karmele Tubilla a la alcaldía de Santurtzi se hará efectiva este jueves

La renuncia de Karmele Tubilla a la alcaldía de Santurtzi (Bizkaia) se hará efectiva en el pleno que el Ayuntamiento celebrará este jueves. La primera edil jeltzale anunció su dimisión el pasado día 12 en un comunicado y la registró cuatro días después.

Tubilla anunció que abandonaba su cargo como alcaldesa por "razones personales, familiares y políticas", al considerar que estaba siendo "utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen" del PNV.

La decisión, no en vano, llegó poco antes de que se celebrara el mismo día 12 la segunda reunión de la comisión de investigación sobre la supuesta filtración de exámenes de la OPA a Policía Municipal en el municipio. En aquella comisión compareció la exconcejala de Seguridad Ciudadana, Sonia López, quien señaló que recibió presiones del PNV para colocar a gente afín.

De momento, no se conoce el candidato o candidata que presentará el PNV para sustituir a Tubilla en la alcaldía, aunque ejerce el cargo en funciones Edorta Rodrigo, teniente de alcalde y segundo en las listas jeltzale.

EH Bildu ya anunció que postulaba como candidata a Miren Matanzas, actual portavoz del grupo municipal, para pugnar por la alcaldía. Sin embargo, es previsible que el PSE facilite la investidura de la persona que proponga el PNV, socio de gobierno en las principales instituciones de Euskadi.