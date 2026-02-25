La renuncia de Karmele Tubilla a la alcaldía de Santurtzi se hará efectiva este jueves
La renuncia de Karmele Tubilla a la alcaldía de Santurtzi (Bizkaia) se hará efectiva en el pleno que el Ayuntamiento celebrará este jueves. La primera edil jeltzale anunció su dimisión el pasado día 12 en un comunicado y la registró cuatro días después.
Tubilla anunció que abandonaba su cargo como alcaldesa por "razones personales, familiares y políticas", al considerar que estaba siendo "utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen" del PNV.
La decisión, no en vano, llegó poco antes de que se celebrara el mismo día 12 la segunda reunión de la comisión de investigación sobre la supuesta filtración de exámenes de la OPA a Policía Municipal en el municipio. En aquella comisión compareció la exconcejala de Seguridad Ciudadana, Sonia López, quien señaló que recibió presiones del PNV para colocar a gente afín.
De momento, no se conoce el candidato o candidata que presentará el PNV para sustituir a Tubilla en la alcaldía, aunque ejerce el cargo en funciones Edorta Rodrigo, teniente de alcalde y segundo en las listas jeltzale.
EH Bildu ya anunció que postulaba como candidata a Miren Matanzas, actual portavoz del grupo municipal, para pugnar por la alcaldía. Sin embargo, es previsible que el PSE facilite la investidura de la persona que proponga el PNV, socio de gobierno en las principales instituciones de Euskadi.
Te puede interesar
El PP no ve necesario desclasificar los documentos sobre el 3M y la muerte de Mikel Zabalza: "Ya hay información sobre esas acciones"
Además, la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha criticado la estrategia del PNV de conceder beneficios penitenciarios a los presos de ETA. "Está claro que están blanqueando a EH Bildu", ha añadido.
Sánchez afirma que con los papeles del 23F se salda una deuda con los ciudadanos
Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, la portavoz de EH Bildu en el Congreso Mertxe Aizpurua, le ha pedido al presidente ir más allá y levantar el secreto sobre los GAL o el asesinato de Mikel Zabalza, casos "de suma importancia para la ciudadanía vasca".
¿Quién era quién el 23-F? Guía para orientarse en los papeles sobre el golpe de Estado
Tejero lideró el intento de golpe de Estado y él fue el principal protagonista, aunque detrás hubo una larga lista de actores secundarios.
La Fiscalía avala la semilibertad de 'Txeroki' pero exige que pida perdón a las víctimas en Francia
Considera "procedente" aplicar el nuevo régimen al exjefe de ETA "en atención" a su "evolución" en prisión.
Martxoak 3 exige que el Gobierno español reconozca la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976
La asociación reclama "una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista y reconozca que el Reino de España es responsable de la criminal actuación policial".
La Asociación Martxoak 3 pide al Parlamento Vasco que apoye este jueves la iniciativa "Responsable: El Estado"
La asociación de víctimas Martxoak 3 insta al Parlamento Vasco que apoye este jueves la iniciativa “Responsable: El Estado”, para que se inste al Gobierno de España a "reconocer la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes perpetrados en Vitoria-Gasteiz el 3 de Marzo de 1976 y en los Sanfermines de 1978".
La jueza de la DANA pide al Tribunal Superior de Justicia Valenciano investigar a Mazón por “inactividad negligente” durante las riadas
Según la instructora, dicha pasividad constituye un “elemento decisivo” en el resultado de los sucesos que dejaron 230 víctimas mortales el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.
¿Dónde y cuándo podré consultar los documentos desclasificados del 23F?
La documentación será accesible para la ciudadanía a partir de este miércoles a mediodía.
El Gobierno de España desclasificará "toda" la documentación sobre el 23-F, 153 unidades documentales
La portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz ha explicado que a partir del miércoles al mediodía, cualquier persona interesada podrá consultar "toda" la documentación hallada hasta el momento sobre el "fallido" intento de Golpe de Estado del 81 y que han permanecido clasificadas durante décadas. Ha confiado asimismo, en que salga adelante en el congreso el Proyecto de la Ley de Información Clasificada, para que "este tipo de decisiones dejen de ser la excepción, y se conviertan en la norma".