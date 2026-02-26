El PNV y el PSE-EE han acordado una enmienda para instar al Gobierno de España a reconocer "el papel del Estado" en la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que murieron cinco trabajadores, y a condenar la actuación "desproporcionada" del Ejecutivo presidido por Carlos Arias Navarro.

El texto enmienda la iniciativa presentada por EH Bildu y Sumar, que reclamaba el reconocimiento de la responsabilidad "principal y directa" del Estado en los crímenes del 3 de marzo y en los Sanfermines de 1978, así como una declaración oficial "al más alto nivel" por parte del presidente Pedro Sánchez.

La propuesta consensuada reitera la condena a la masacre y el compromiso con la memoria, dignificación y reparación de las víctimas. Asimismo, insta al Ejecutivo central a realizar una declaración expresa de reconocimiento y a reafirmar su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el impulso de las políticas públicas de Memoria Democrática.

El Parlamento Vasco mostrará además su apoyo a la creación del Memorial en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, y respaldará la labor de la Fundación Memorial 3 de marzo, sumándose también a las iniciativas previstas en Vitoria-Gasteiz con motivo del 50 aniversario de los hechos.

Por último, la Cámara instará a los grupos con representación en el Congreso a desbloquear la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para facilitar el acceso a la información sobre los sucesos del 3 de marzo.