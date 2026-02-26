Memoria histórica
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

PNV y PSE-EE acuerdan pedir al Gobierno español que reconozca la responsabilidad del Estado en la masacre del 3 de marzo

Piden el desbloqueo en el Congreso de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y que se facilite el acceso a la información de aquel suceso.

3 de marzo martxoaren 3a Vitoria Gasteiz Legebiltzarra Parlamento. EFE
Imagen de archivo de los acontecimientos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Foto: Orain
author image

EITB

Última actualización

El PNV y el PSE-EE han acordado una enmienda para instar al Gobierno de España a reconocer "el papel del Estado" en la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que murieron cinco trabajadores, y a condenar la actuación "desproporcionada" del Ejecutivo presidido por Carlos Arias Navarro.

El texto enmienda la iniciativa presentada por EH Bildu y Sumar, que reclamaba el reconocimiento de la responsabilidad "principal y directa" del Estado en los crímenes del 3 de marzo y en los Sanfermines de 1978, así como una declaración oficial "al más alto nivel" por parte del presidente Pedro Sánchez.

La propuesta consensuada reitera la condena a la masacre y el compromiso con la memoria, dignificación y reparación de las víctimas. Asimismo, insta al Ejecutivo central a realizar una declaración expresa de reconocimiento y a reafirmar su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el impulso de las políticas públicas de Memoria Democrática.

El Parlamento Vasco mostrará además su apoyo a la creación del Memorial en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, y respaldará la labor de la Fundación Memorial 3 de marzo, sumándose también a las iniciativas previstas en Vitoria-Gasteiz con motivo del 50 aniversario de los hechos. 

Por último, la Cámara instará a los grupos con representación en el Congreso a desbloquear la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para facilitar el acceso a la información sobre los sucesos del 3 de marzo.

 

Martxoak 3 exige que el Gobierno español reconozca la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976
3 de marzo Vitoria-Gasteiz Gobierno de España EAJ-PNV PSE EE Memoria Histórica Política

Te puede interesar

ibone bengoetxea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bengoetxea insiste en que el control de los campamentos de verano estará "a tiempo", a pesar del "bloqueo" de EH Bildu

La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, ha insistido a su llegada al Parlamento Vasco que "es legítimo querer estar en las soluciones que plantean otros pero no se si es razonable bloquear que se llegue a tiempo". Por otra parte, Bengoetxea ha mandado un mensaje de tranquilidad a las familias para recordar que el Gobierno Vasco trabaja en la reforma de un decreto para que los campamentos de verano de este año se desarrollen "con total seguridad".
nerea kortajarena eh bildu
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu responsabiliza al Gobierno Vasco de que los campamentos no estén regulados todavía

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha subrayado que si los campamentos dirigidos a niños y jóvenes carecen de una regulación específica es "responsabilidad exclusiva" del Gobierno Vasco por no haber desarrollado la Ley de Juventud aprobada hace cuatro años y ha insistido en que las cuestiones que afectan a niños y jóvenes requieren ser tratadas con "rigor y seriedad".
20201116133500_javier-remirez_
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Javier Remírez pide que se desclasifiquen los documentos sobre Montejurra, Mikel Zabalza y los Sanfermines'78

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra ha declarado en conferencia de prensa que "siempre es positiva para la democracia" una desclasificación de información, ya que permite "entender mejor los hechos del pasado", algo que es "propio de democracias maduras". El Gobierno de Navarra, ha dicho, insta a que se avance en la elaboración de una nueva normativa sobre secretos oficiales, ya que la vigente data de 1968, "en plena dictadura franquista".
Cargar más
Publicidad
X