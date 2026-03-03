Los partidos vascos con representación en el Parlamento Vasco, todos salvo Vox, han hecho declaraciones con motivo del 50 aniversario de la masacre del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha depositado este martes un ramo de flores en el monolito en memoria de los cinco obreros muertos por disparos de la Policía española hace hoy 50 años, al tiempo que ha pedido la desclasificación completa y no "elegida" de los documentos oficiales sobre el 3 de Marzo.

El líder jeltzale ha afirmado que la masacre del 3 de marzo "dejó una huella muy profunda" en Euskadi y que las víctimas merecen una "reparación real", lo que pasa por conocer la verdad. Por otro lado, ha avanzado que el acuerdo que el Consejo de Ministros aprobará hoy en relación con los sucesos del 3 de Marzo ha "decepcionado" a su partido.

El segundo partido en el Parlamento Vasco, EH Bildu, ha convocado varios actos para la jornada de hoy y ha publicado abundante contenido en las redes sociales en relación con el 3 de Marzo, aunque no ha realizado declaraciones tras la ofrenda de esta mañana.

“El 3 de Marzo es nuestro Bloody Sunday. En el caso de Irlanda, sin embargo, se hizo una investigación oficial”, señaló este lunes Pello Otxandiano, portavoz de la coalición abertzale en el Parlamento Vasco. Al mismo tiempo, reclamó la responsabilidad del Estado español en la matanza del 3 de marzo”, para que reconozca “que aquella masacre nunca jamás debió de ocurrir”.

Desde el PSE, mientras, el secretario general del partido en Álava, Javier Hurtado, ha reivindicado el legado de lucha por las conquistas sociales de las cinco víctimas mortales de la masacre del 3 de Marzo.

"Hoy es un día importante para reivindicar el movimiento obrero. Sin su trabajo, organización y la lucha de aquellos trabajadores, las libertades que hoy disfrutamos no se hubieran conseguido", ha afirmado Hurtado.

Por su parte, el portavoz de PP en Vitoria-Gasteiz, Iñaki García Calvo, ha reivindicado el "derecho a la memoria" para las víctimas del 3 de Marzo y ha advertido que "esta memoria es la del pueblo de Vitoria", por lo que ha rechazado que esta efeméride "sea copada por ninguna ideología y mucho menos por la izquierda abertzale".

Finalmente, el diputado de Sumar Lander Martínez ha exigido "verdad, justicia y reparación", además de la desclasificación de todos los documentos de relacionados con la matanza del 3 de Marzo.