Euskadi y Canarias piden convocar con urgencia la Conferencia de Presidentes por la guerra de Irán

El lehendakari y el presidente de Canarias, Imanol Pradales y Fernando Clavijo, han solicitado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes o de un órgano similar para abordar las consecuencias de la guerra en Irán.

Ambos dirigentes han remitido una carta conjunta al Ejecutivo español en la que trasladan su “creciente preocupación” por los efectos económicos y sociales del actual contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto bélico de Estados Unidos e Israel en territorio de Irán.

Según explican en la misiva, la situación tiene un impacto directo en los mercados energéticos y puede afectar a la economía, al tejido productivo y a la ciudadanía. Por ello, piden que las administraciones analicen de forma conjunta el escenario y estudien medidas para mitigar sus efectos.

Los presidentes de ambas comunidades consideran necesario coordinar la respuesta institucional ante las posibles consecuencias económicas del conflicto, especialmente en un momento de incertidumbre en los precios de la energía y en el comercio internacional.