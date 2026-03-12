Euskadi y Canarias piden convocar con urgencia la Conferencia de Presidentes por la guerra de Irán
El lehendakari y el presidente de Canarias, Imanol Pradales y Fernando Clavijo, han solicitado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes o de un órgano similar para abordar las consecuencias de la guerra en Irán.
Ambos dirigentes han remitido una carta conjunta al Ejecutivo español en la que trasladan su “creciente preocupación” por los efectos económicos y sociales del actual contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto bélico de Estados Unidos e Israel en territorio de Irán.
Según explican en la misiva, la situación tiene un impacto directo en los mercados energéticos y puede afectar a la economía, al tejido productivo y a la ciudadanía. Por ello, piden que las administraciones analicen de forma conjunta el escenario y estudien medidas para mitigar sus efectos.
Los presidentes de ambas comunidades consideran necesario coordinar la respuesta institucional ante las posibles consecuencias económicas del conflicto, especialmente en un momento de incertidumbre en los precios de la energía y en el comercio internacional.
Te puede interesar
Consenso mayoritario en el Parlamento vasco para avanzar en la enseñanza gratuita del euskera
La mayoría de la Cámara, salvo PP y Vox, defiende ampliar progresivamente la enseñanza gratuita del euskera. EH Bildu, PNV y PSE discrepan sobre el calendario y sobre cómo impulsar su aprendizaje en el sector privado.
Denis Itxaso: "Con Eneko Goia vimos la luz al final del túnel y ahora mismo estamos en un stand-by"
El consejero de vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha destacado en Radio Euskadi que "el ayuntamiento se está repensando algunas de estas operaciones". Denis Itxaso ha destacado que "hay que agilizar los plazos porque en Donostia no estamos para esperar más tiempo".
Dos detenidos por mensajes amenazantes y ciberacoso en Instagram a Ione Belarra
Según fuentes de la investigación, uno de los detenidos habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio y amenazante a la secretaria general de Podemos.
Otxandiano denuncia una “estrategia organizada” contra los perfiles de euskera y acusa de “prácticas pseudomafiosas”
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Peio Otxandiano, asegura que el goteo de recursos judiciales contra los perfiles lingüísticos del euskera responde a “un impulso organizado”. A la luz de esas decisiones judiciales, reclama al PNV y al PSE-EE que se sienten a negociar una reforma de la Ley de Empleo Público para blindar el sistema, algo que, según denuncia, ambos partidos se niegan a hacer.
Será noticia: Reunión del Grupo para la Defensa Industrial, 22º aniversario del 11M y preacuerdo en los comedores escolares públicos de Euskadi
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
UPN propone derogar la Transitoria Cuarta de la Constitución porque "el independentismo está creciendo"
El articulado de la Transitoria Cuarta establece un procedimiento especial para que Navarra pueda integrarse en la CAV si así se decide democráticamente.
El Gobierno español prepara una "respuesta integral" para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio
Incluirá medidas para proteger a familias, empresas y autónomos y para acelerar la transición energética, y no se descartan rebajas fiscales.
Un grupo de estudiantes de EHU denuncia la campaña de criminalización contra el movimiento estudiantil
En una comparecencia a las puertas de la facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz, un grupo de alumnos de EHU han condenado la criminalización sufrida en relación al acto de Vox en el campus alavés y a los actos del 3 de Marzo. Estos estudiantes responsabilizan de esta campaña al "PNV y a varios medios de comunicación de derechas".
Pradales reivindica la colaboración interterritorial en un contexto mundial en el que "se acumulan crisis y guerras"
Destaca la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra como ejemplo de integración para "anticiparse a los debates europeos por llegar"