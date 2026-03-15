Los colegios electorales abren sus puertas este domingo desde las 9.00 horas hasta las 20:00 en Castilla y León, donde están convocados a las urnas 2.097.768 castellanoleoneses, que podrán ejercer su derecho al voto en las 4.470 mesas dispuestas para las elecciones autonómicas de esta jornada. A las 11:30, la participación era del 12,58 %, 1,28 puntos por encima de la del 2022.



Los distintos partidos políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas de este 15 de marzo se disputarán el reparto de 82 procuradores, frente a los 81 de la finalizada, tras sumar un escaño por la provincia de Segovia, que pasa de seis a siete representantes.



En total, los 82 procuradores que formarán parte de la XII Legislatura se repartirán del siguiente modo: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila, Palencia, Segovia y Zamora (7) y Soria (5).



Esto supone que la mayoría absoluta en el nuevo mandato pasará a ser de 42 procuradores que, en función de la aritmética parlamentaria que salga de las urnas, podría llevar a tener que dirimir empates, como ocurrió en la novena.

El PSOE maneja datos internos que pronostican un empate técnico con el PP, aunque el reparto de escaños dependerá de un puñado de votos y los restos en varias provincias en las que se presume un resultado muy ajustado.



Según el lado del que caiga el último escaño a repartir en distintas provincias el PSOE podría conseguir entre 29-30 parlamentarios en el mejor de los casos, ahora tienen 28, o 26 en un escenario negativo. En la actualidad el PP cuenta con 31 representantes, Vox con 11, UPL 3, SYA 3, dos procuradores eran de Vox, y Podemos, XAV e IzqEsp cuentan con uno cada uno.

La campaña electoral, muy marcada por la guerra de Irán, tampoco ha provocado un vuelco en la intención de voto aunque los trackings indican una mayor movilización del votante socialista. También un ligero repunte de Vox a costa del PP.



El censo de personas con derecho a voto es de 2.097.768, y los partidos políticos y coaliciones han presentado un total de 131 candidaturas por 26 formaciones políticas. Las nueve formaciones políticas que presentan candidaturas en las nueve provincias son PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común (IU-MS-VQ); Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA); Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC); Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) y Se Acabó la Fiesta (SALF).