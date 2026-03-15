Este domingo se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones municipales en Iparralde.

Los colegios electorales han cerrado a las 18:00 horas, y una hora antes la participación de del 54,70% , según datos facilitados por la Prefectura de los Pirineos Atlánticos, similar a la de hace seis años (52,17%) pero inferior a la de 2014 (59,94%).

En el Estado francés, para las 17:00 horas había votado el 48,90 % del electorado.

Estos son algunos de los resultados más significativos. En los casos en los que hay más de dos candidatos, tendrán que acudir a la segunda vuelta del 22 de marzo , excepto si alguno ha conseguido más del 50 % de los votos:



BAIONA (A segunda vuelta):

Jean-Rene Etchegaray: 42,1 %

J.C. Iriart: 22 %

H. Etxeto: 21,4 %

P. Lesellier: 10,7 %

S. Pereira: 3,8 %

DONIBANE LOHIZUNE-SAN JUAN DE LUZ(A segunda vuelta):

Jean-François Irigoyen: 47, 34%

Manuel De Lara: 26,56 %

Pascal Lafitte: 23,72 %

Jacqueline Uhart: 2,38%

BOKALE (A segunda vuelta):

M. Horn: 28,35 %

G. Boulanger: 25,86 %

F. Gonzalez: 23,83 %

H. Etchenique: 21,95 %

HAZPARNE:

Isabelle Pargade: 71,5 %

Michel Ospital: 28,5 %

SARA:



Esteban Barneix: 79 %

Panpi Lefranc: 21 %

ANGELU:



Olive Claude: 68,06 %

Mahaut Fanchini: 21,23 %

Eñaut Alfaro: 10,70 %

AHETZE:

Ramuntxo Labat-Aramendy: 49,83 %

Ramuntcho Goyhetche: 50,17 %



SENPERE:

Christophe Jaureguy: 54,1 %

Mariana Laugier: 23,7 %

Bernard Elhorga: 22 %

La alcaldía será de los abertzales.

GETARIA (A segunda vuelta):

Cédric Curutchet: 57,49 %

Jean-Marie Tran-Van: 28,27 %

Marie-Jeanne Sohier: 14,24 %

BIRIATU:

Odile Susperregi Cornu: 51,3 %

Michel Hiriart: 48,7 %

Susperregi se estrena como alcaldesa en Biriatou.

HENDAIA (A segunda vuelta):

Kotte Ezenarro: 43 %

Laetitia Navarron: 30 %

Tristan Proteau: 27 %

BIDARTE:

Emmanuel Alzuri: 67,92 %

Michel Lamarque: 32,08 %

KANBO (A segunda vuelta):

Peio Etxeleku: 39,5 %

Christian Dévèze: 35 %

Argitxu Hiriart-Urruty: 25,5 %

URRUÑA (A segunda vuelta):

Sébastien Etchebarne: 36,86 %

Filipe Aramendi: 35,13 %

Martine Mignot: 28,01 %

ARBONA (A segunda vuelta):

Guillaume Fourquet: 38 %

Beñat Arla: 36 %

Jacqueline Peigneguy: 26 %

DONAPALEU:

Pettan Aizagerre: 57,8 %

Marie Daguerre: 42,2 %

El abertzale Aizagerre se ha convertido en el alcalde de la localidad.

DONIBANE GARAZI:

Laurent Inchauspé: 55,7 %

Xabi Larre: 44,3 %

Inchauspe seguirá siendo el regidor de la localidad.

LARRESORO:

Laurence Samanos: 73 %

Robert Lamerens: 27 %

IRULEGI:

Joseph Mocho: 67 %

Gisele Goyhenetcht-Etcharren: 33 %

ZIBURU:

Eneko Aldana: 58,8 %

J.L. Poulou: 41,2 %

Aldana continuará como alcalde otros seis años.

EZPELETA:

Virginie Arhancet: 51 %

Panpi Dirassar: 49 %

BESKOITZE (A segunda vuelta):

Pascal Jocou: 49,57 %

Catherine Errecart: 26,5 %

Théo Salamon: 23,93 %

AZKAINE (A segunda vuelta):

Bénédicte Luberriaga: 38,1 %

Elorri Manterola: 33,6 %

Jean Louis Laduche: 28,3 %

MAULE (A segunda vuelta):

Louis Labadot: 44,2 %

Beñat Elkegarai: 29,6 %

Armanda Accoce: 26,2 %

La alcaldía se disputará en segunda vuelta. Labadot es el actual alcalde.

ITSASU

Mizel Hiribarren: 83,5 %

IZPURA

Cecile Enderain: 59 %

Frantxoa Maitia: 41 %

IRISARRI

Xalbat Goyty: 71,4 %

Pauline Guelle: 28,6 %

ARROSA

Roger Brust: 57,2 %

Beñat Arrabit: 42,8 %

Arrabit ha perdido la alcaldia, a favor de Brust.

LEKUINE

Xabi Duhalde: 54 %

Michel Etcheverry: 46 %

Etcheverry ha sido alcalde de Lekuine desde 1995. Duhalde, abertzale de izquierdas, ha ganado hoy.

ATHARRATZE

Kévin Le Tout: 59,3 %

Maite Pitrau: 41,7 %

DONAMARTIRI

Jérôme Etchegorry: 60 %

Xabi Thicoipe: 40 %

OZAZE-ZÜHARA

C.M. Harislur: 52,3 %

Quentin Berenguer: 47,7 %

LANDIBAR

Patrick Etxegarai 67 %

Filipe Maitiari 33 %

ALDUDE

Itxaro Zaldubehere con el 53 %

Martin Sukilbide 47 %

Sukilbide era el alcalde hasta ahora, pero Zaldubehere se ha impuesto este domingo.

Estamos trabajando para ir actualizando la información