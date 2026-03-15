Jean-René Etchegaray se impone en Baiona y se enfrentará a Jean-Claude Iriart en la segunda vuelta
Con esta primera vuelta en la mayoría de los 158 municipios de Ipar Euskal Herria basta para poner nombre y apellidos a los consejeros de las casas del pueblo, ya que solo se han presentado una o dos candidaturas, por lo que la mayoría no necesitará una segunda vuelta, y todo ha quedado decidido.
La mayoría de los municipios de Ipar Euskal Herria cuentan con un nuevo alcalde, ya que este domingo se han celebrado las elecciones municipales.
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