ELECCIONES MUNICIPALES EN IPARRALDE
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Jean-René Etchegaray se impone en Baiona y se enfrentará a Jean-Claude Iriart en la segunda vuelta

Con esta primera vuelta en la mayoría de los 158 municipios de Ipar Euskal Herria basta para poner nombre y apellidos a los consejeros de las casas del pueblo, ya que solo se han presentado una o dos candidaturas, por lo que la mayoría no necesitará una segunda vuelta, y todo ha quedado decidido.

Jean-Rene Etchegaray, Baionako auzapeza

Jean-René Etchegaray, alcalde de Baiona. Imagen obtenida de un vídeo emitido en EITB Media

Euskaraz irakurri: Jean-Rene Etchegaray izan da garaile Baionan, eta Jean-Claude Iriart izango du aurkari bigarren itzulian
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EITB

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La mayoría de los municipios de Ipar Euskal Herria cuentan con un nuevo alcalde, ya que este domingo se han celebrado las elecciones municipales

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