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EH Bilduk "progresibotasun indizea zehaztu" du Enplegu Publikoaren Legea moldatzeko proposamenei egindako zuzenketetan

Halaber, EAJren testuan egin dituzten zuzenketen artean propio nabarmendu dute bi hizkuntza ofizialak ezagutzea "nahitaezkoa" dela.
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Josu Aztiria, gaur, Eusko Legebiltzarrean.Argazkia: EH Bildu
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EITB

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EH Bilduk sei zuzenketa aurkeztu dizkie guztira Enplegu Publikoaren Legea aldatzeko mahai gainean dauden bi lege proposamenei, koalizioak berak erregistratutakoari lau, eta EAJrenari, bi. Bihar amaituko da zuzenketak aurkezteko epea. 

Bere testuari egindako aldaketetan, "progresibotasun indizea" zehaztu du EH Bilduk, derrigortasun hori era "malguan" ezartzeko bidea emango duen tresna izango dela eta "akordio inklusibo bat" ahalbidetu dezakela argudiatuta. 

Josu Aztiria EH Bilduren legebiltzarkideak azaldu duenez, euren lege proposamenaren "garapena findu eta zehaztu" dute, progresibotasun indizea definitzeko, batez ere. "Hau da, indize hori kalkulatzeko modua zehazten dugu, nola kalkulatu zenbat plazatan geroratu daitekeen euskara eskakizuna", gaineratu du. 

Koalizioaren arabera, indize hori legean bertan jasotzeak "segurtasun juridiko handiagoa" emango dio sistemari. "Hala gomendatu digute hainbat legelarik legearen tramitazioan". Gainera, "adostasuna lortzeko borondatea adierazteko modua" dela uste du EH Bilduk, "progresibotasuna eta malgutasuna zehazteak akordio inklusibo bat erraz dezakeelako EAJ, PSE eta Sumar alderdiekin". 

Jeltzaleen testuan egin dituen zuzenketen artean,  propio nabarmendu dute "bi hizkuntza ofizialak ezagutzea nahitaezkoa" izatearen printzipio orokorra, eta irizpide horretan ezin dela atzera egin esan du koalizioak. 

EAJk ere gaur aukeztu ditu zuzenketa, hirurak  berak egindako lege-proposamenari. Proportzionaltasunean sakontzea eta lan-eskaintzetan derrigortasun data atzeratua modu orokorrean ezartzea planteatu dute. 

Euskara eta gaztelania parekatzea

EH Bilduk iazko ekainean erregistratu zuen bere proposamena Legebiltzarrean. "Euskara, Euskal Herriko berezko hizkuntza izanik, euskal administrazio publikoen hizkuntza ofiziala da, gaztelania bezala, eta zerbitzu zein lanerako hizkuntza izango da". Abiapuntu horrekin, koalizioaren proposamena da euskara eta gaztelania parekatzea eta bi hizkuntza ofizialen ezagutza irizpide orokor izatea administrazioan,"malgutasunez eta modu progresiboan" eta "tokian tokiko egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta".

EH Bilduren esanetan, proposamenaren oinarria Katalunian, Galizian, Valentzian eta Balearretan indarrean dagoen legedia da, Auzitegi Konstituzionalak ontzat eman duena.

 

 

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