ZAPATERO, IMPUTADO
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El PP califica de "extrema gravedad" la imputación de Zapatero y exige explicaciones a Sánchez

La Audiencia Nacional ha citado como imputado al expresidente del Gobierno español el próximo 2 de junio en la causa que investiga supuestas comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.
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José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. Foto: EFE
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Agencias | EITB

Última actualización

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este martes de que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero es de "extrema gravedad", dado que es el "principal consejero" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del que ha dicho que "tiene que dar explicaciones ya".

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado como imputado al expresidente del Gobierno español el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

"Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya", ha escrito el secretario general del PP en un mensaje en X. Según Tellado, "el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer".

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