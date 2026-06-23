Sánchez impulsa una inversión récord en dependencia para reducir las listas de espera

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva inversión en el sistema de dependencia que, según ha destacado, será "la mayor de la historia de la democracia". La iniciativa se aprobará mediante un real decreto ley en el Consejo de Ministros y supondrá una inyección adicional de 2.218 millones de euros este año, mientras que entre 2026 y 2027 la financiación aumentará en 6.200 millones de euros respecto a los últimos presupuestos.

Sánchez ha explicado que esta inversión permitirá cumplir uno de los compromisos de la legislatura: que la Administración General del Estado financie el 50 % del sistema de dependencia. De esta forma, la aportación estatal superará los 7.200 millones de euros en 2027.