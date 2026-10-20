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Goia: "EH Bildu deja de lado lo que supuestamente era su principal objetivo, la construcción nacional"
El candidato del PNV al Congreso por Gipuzkoa y exalcalde de San Sebastián ha dicho que hay que ponerse "por encima de la bipolarización" para defender "al pueblo".
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