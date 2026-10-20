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Será noticia: 15 años del alto el fuego definitivo de ETA, dana Adam y protestas en Francia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2010/09/05/343958/343958_ETA_thumbnail.jpg"/><br/><strong>ETA adierazpena</strong>
ETAren adierazpena.

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 15 de septiembre de 2026:

- 15 años del fin de ETA: Tras 50 años de actividad y más de 800 muertes, ETA dio por concluida su actividad armada tal día como hoy hace 15 años.

- Dana Adam: La Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento en los ocho municipios de la Comunitat Valenciana donde estaba aún vigente esta medida por la dana, que ha obligado a efectuar más de un millar de rescates este lunes, y se va a desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la mejora de la situación.

- Protestas en Francia: El Gobierno francés ha comenzado a anunciar este lunes los toques de queda nocturnos que afectarán a varias ciudades del país durante dos días. París, Niza y Lille son tres de las grandes ciudades afectadas. Además también estarán bajo toque de queda Douai, Wattignies y Denain del departamento Norte.

Final de ETA Francia Manifestaciones Comunidad Valenciana Política

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