Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, ha mostrado su preocupación por la victoria de la extrema derecha en Alemania. Otegi ha advertido del riesgo de que España y Francia queden bajo el control de la ultraderecha. No obstante, ha asegurado que "la partida no está perdida", aunque ha instado a estar preparados para afrontar este escenario. En este sentido, el líder abertzale ha reiterado su propuesta de que las fuerzas soberanistas conformen una lista unitaria.