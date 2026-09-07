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Sánchez defiende su Gobierno progresista por ser más necesario que nunca para hacer frente a la amenaza de la ultraderecha

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MADRID, 07/09/2026.-El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a los parlamentarios socialistas que se "vacíen" y echen "el resto" en lo que queda de legislatura porque asegura que ahora hay que "ir a por más". En su intervención en el Congreso en una reunión interparlamentaria con diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez ha agradecido su trabajo y les ha dicho que ahora hay que ir "a por más, a por mucho mas" de aquí al final de la legislatura.-EFE/ Kiko Huesca
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Euskaraz irakurri: Sanchezek bere Gobernu aurrerakoia defendatu du, inoiz baino beharrezkoagoa delako ultraeskuindarren mehatxuari aurre egiteko

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes a sus diputados, senadores y europarlamentarios "vaciarse" y "echar el resto" para "consolidar" los avances sociales logrados en los últimos ocho años.

Gobierno de España Pedro Sánchez Psoe

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