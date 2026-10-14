El PSOE ultima sus candidaturas a las elecciones del 29 de noviembre, donde la ministra de Defensa, Margarita Robles, ocupará el segundo puesto por Madrid tras Pedro Sánchez, y donde la mayoría de sus ministros han sido ubicados en puestos de salida en diferentes listas al Congreso.

Además del puesto de Robles, principal novedad conocida este miércoles de la relación de candidatos que el sábado ratificará el Comité Federal del PSOE, los socialistas han cerrado ya la ubicación de los principales "pesos pesados" del gabinete de Sánchez:

Félix Bolaños, titular de Presidencia: tercero por Madrid.

Pilar Sánchez Acera, secretaria de Organización del PSOE madrileño: cuarta por Madrid.

Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior: quinto por Madrid.

Manuela Villa, miembro de la Ejecutiva socialista: sexta por Madrid.

Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes: séptimo por Madrid.

Aránzazu Figueroa, secretaria general de las Juventudes Socialistas: octava por Madrid.

Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE: novena por Madrid.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores: cabeza de lista por Cádiz.

Óscar Puente, ministro de Transportes: primero por Valladolid.

Ana Redondo, ministra de Igualdad: segunda por Valladolid.

Milagros Tolón, ministra de Educación: cabeza de lista por Toledo.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda: cabeza de lista por Ciudad Real.

Jordi Hereu, ministro de Industria: cabeza de lista por Barcelona.

Eva Granados, secretaria de Estado de Cooperación Internacional: segunda por Barcelona (previsiblemente).

Montse Mínguez, portavoz del PSOE: cabeza de lista por Lleida.

Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE: cabeza de lista por Valencia.

Arcadi España, ministro de Hacienda: segundo por Valencia.

Rebeca Torró, secretaria de Organización socialista: tercera por Valencia.

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso: cabeza de lista por Bizkaia.

Con estos nombres, la mayoría de los ministros socialistas de Sánchez se garantizan un escaño en el hemiciclo del Congreso que saldrá de las elecciones del 29 de noviembre, aunque aún falta la formalidad de su ratificación el sábado por el Comité Federal del partido.

Eso sí, la víspera podrá intervenir la Comisión Federal de Listas del PSOE, que tiene que dar visto bueno a las candidaturas procedentes de los comités territoriales y cuenta con capacidad para hacer cambios.