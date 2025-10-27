Kanpainaren lehen hilabetean gripeagatik ospitaleratutakoen zenbatekoa aurreko urtekoetan izandakoa halako bederatzi da aurten
Aurreko urteetako aldi berean batez beste 21 erregistratu ditu Osakidetzak, eta aurten 192. Imanol Pradales lehendakariak ohartarazi duenez, gripea "indartsu, gogor eta oldarkor dator", eta Eusko Jaurlaritzak txertaketa indartu du, Bilbon puntu berri bat jarrita.
Gripeak eragindako ospitale-presioa areagotu egin da udazken honetan Euskadin. 2025eko txertaketa-kanpainaren lehen lau asteetan 192 ospitaleratze zenbatu dira, aurreko urteetako batez bestekoa (21) baino bederatzi aldiz gehiago. ZIUko egonaldiak ere zortzi aldiz ugaritu dira, batetik zortzira igaro baitira, Osakidetzak zabaldutako datuen arabera.
Ospitaleratzeen gorakadak gaixotasunaren gorakada orokorra islatzen du: 1.735 gripe-kasu detektatu dira hilabete batean, eta aurreko kanpainetan, berriz, 573 kasu, batez beste. Azken astean bakarrik, urriaren 20tik 26ra, 583 kutsatze jakinarazi ziren, aurreko asteko 533ak gaindituta.
Imanol Pradales lehendakariak eta Alberto Martinez Osasun sailburuak Areilza Doktorearen anbulatorioan egindako bisitan aurkeztu dituzte datuak. Pradalesek ohartarazi du gripea "indartsu, gogor eta oldarkor" datorrela, eta Martinezek azpimarratu du txertaketa dela "ospitaleratzeak, gaixotasunak eta konplikazioak prebenitzeko mekanismorik onena".
Sailburuak immunizazioa segurtasun-uhalaren erabilerarekin alderatu du: "Inork ez du zalantzan jartzen uhala jartzea, eta txertoa gure gerrikoa da gaixotasun honen aurrean". Gainera, osasun-langileei dei berezia egin die txertoa har dezaten, pazienteekiko eta adinekoekiko "erantzukizun ia etiko" gisa.
Intzidentziak gora egin duenez, Eusko Jaurlaritzak errefortzu-zentro bat jarri du Bilbon 14 urtetik gorakoei txertoa jartzeko. Jardueraren lehen hiru egunetan, 4.799 pertsonak jaso dute txertoa, eta egunean 1.500 eta 1.600 artean daude batez beste.
Orain arte, 300.000 dosi inguru eman dira Euskadin, hau da, biztanleriaren % 13. Estaldura honakoa da: 60 urtetik gorakoen % 34ri, egoitzetan dauden pertsonen % 71ri gripearen aurrean eta % 60ri covid dosiaren aurrean. Haurren artean, 6 eta 59 hilabete bitarteko 11.800 adingabek jarri dute txertoa ( % 17,6).