Hiru ertzain ikerketapean daude Errekaldeko Gaztetxea hustu zutenean atxilotu zituzten pertsonei tratu txarrak ematea egotzita

Hainbat gazteren salaketen ondorioz, deklaratzera deitu dituzte. Salatzaileetako batek dio ertzainek iraindu eta kolpatu egin zutela ertzainen furgoian eskuburdinak jarrita zegoela. Istiluetan zauritu zituzten beste bi pertsonak salatu dute jipoiak jaso zituztela.

