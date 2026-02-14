Hiru ertzain ikerketapean daude Errekaldeko Gaztetxea hustu zutenean atxilotu zituzten pertsonei tratu txarrak ematea egotzita
Hainbat gazteren salaketen ondorioz, deklaratzera deitu dituzte. Salatzaileetako batek dio ertzainek iraindu eta kolpatu egin zutela ertzainen furgoian eskuburdinak jarrita zegoela. Istiluetan zauritu zituzten beste bi pertsonak salatu dute jipoiak jaso zituztela.
Urtaranek susmoa du Espainiako Gobernuak Gasteizko maliarrak erabiltzen dituela Arana zentroa justifikatzeko
Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Arabako Gizarte Politiketako diputatuak asilo eskatzaileentzako neurriak aztertu eta pertsona errefuxiatuentzat eraiki nahi duten azpiegitura justifikatzeko ez ote diren galdetu du.
Basurde batek 16 urteko mutil bati eraso dio Zumarragan
Egunsentian jaso zuen erasoa Mikelek, bere baserriaren inguruetan, abereei jaten ematera joan zenean. Basurdeak hozka egin zion eta kolpeak eman zizkion. Ez zion zauri larririk egin, baina susto itzela hartu zuen. Gero eta ohikoagoa da basurdeak baserri inguruetan ikustea, eta konponbide zaila du horrek.
Joxe Azurmendi zenbait autore feministarekin elkarrizketan, Sormen Bekaren komiki irabazlean
“Gizaberetxoak. Joxe Azurmendiren joanak eta etorriak” Ainhoa Olasoren, Usue Egiaren eta Mikel Urdangarinen lanak irabazi du Durangoko Azokaren Sormen Beka. 15.000 euroko saria jasoko du, eta emaitza 2026ko Azokan aurkeztuko dute.
Manuel Torres enpresaria zenari eman diote 2025eko Nafarroako Urrezko Domina
Hil ondoren eman diote aitortza, eta haren alargun Amparo Lusarretak jaso du saria, Maria Chivite Nafarroako presidentearen eskutik. Manuel Torresen semeak, Eduardo Torres Lusarretak, bere aldetik, familiaren izenean eskerrak eman dizkie Nafarroako Gobernuari eta hautagaitza proposatu zuen Nafarroako Aspace elkarteari.
Kermanen familiak samina eta haserrea agertu du Mitika diskotekako atezaina fidantzapean aske utzi ostean
Arantza Beitia Kermanen amak Radio Vitorian egindako adierazpenetan, erabakia deitoratu du, "zigorgabetasun mezua" bidaltzen ari direla uste duelako.
EAEko Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin du Bizkaiko Foru Aldundiko herri-lanetako zeladoreen plazetan C1 hizkuntza-eskakizuna eskatzea
CC. OO. sindikatuak azpimarratu duenez, "hizkuntza- eta lan-eskubideak bateragarriak dira proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz".
Epaileak ahozko epaiketa ireki du Diaz Ayusoren bikotekidearen aurka, Ogasunari iruzur egiteagatik
Epaitegiak enpresaburuaren aurkako akusazioa egin du, Ogasun Publikoaren aurkako delitu batengatik, merkataritza-dokumentuak faltsutzeagatik, kontabilitate-delitu jarraituagatik eta talde kriminaleko kide izateagatik.
Ikusi, zuzenean, ikus-entzunezko show handia, Radio Vitoriaren 90. urteurrena ospatzeko
'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen errepaso bisual eta erakargarria egingo du, 21:30etik aurrera, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak biltzen dituen eszenaratzea eginda.
Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoa
Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzako bozeramailea hedabideen aurrean agertu da bileran aztertutako gaiei buruzko informazioa emateko.