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Ultraeskuindarren aurrean, politika publikoak "antidotorik onena" direla defendatu du EH Bilduk

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Nerea Kortajarena EH Bilduko Programa idazkariak defendatu duenez, ultraeskuinari aurre egiteko antidotorik onena bizitzak duintzen dituzten politika publikoak dira.

Hala adierazi du EH Bildu, European Left Alliance eta European Free Alliance Iruñean egiten ari diren Herriek lidergoa hartu - Locals Take the Lead’ topaketetan.

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