BetiONeko langileek 24 orduko greba deitu dute "kaleratze arbitrarioak eta babes falta" salatzeko

Langile batzordeak kaleratutako langile bat berriro onartzeko eta erasoen aurrean protokolo eraginkorrak izateko eskatzen du.

BetiON telelaguntzako zerbitzu publikoko langileek 24 orduko greba egingo dute astelehen honetan, langileen batzordeak deituta. ESK, LAB, ELA eta UGT sindikatuek "gertakari oso larriak" salatu dituzte, euren ustez, arriskuan jartzen dituztelako bai lan eskubideak bai zerbitzuaren kalitatea.

Sindikatuek gogorarazi dutenez, 2023ko abuztutik Ilunion enpresak kudeatzen du zerbitzua, uztailaren 16an langile bat kaleratu zuten, horren lana Madrildik egingo zutela argudiatuta, eta hori "kaleratze arbitrarioa" dela uste dute. Halaber, azken hilabeteetan hainbat langileri zigorrak ezarri dizkietela salatu dute, eta enpresak "larderia kanpaina" abiatu duela.

Gainera, sindikatuek ohartarazi dute ez dagoela protokolo eraginkorrik erasoen aurrean; izan ere, langile batek erabiltzaile baten erasoa jasan ondoren ez zuen ez laguntza psikologikorik ezta juridikorik jaso.

Horien arabera, mutuak lau egun behar izan zuen erasoa onartzeko, eta hori kalteberatasun-egoeran dauden pertsonentzako zerbitzu publiko batean "onartezina" dela uste dute.

Horrenbestez, kaleratutako langilea berehala kontratatzeko, zehapen-araubidearen ordezko neurriak hartzeko eta babes-protokoloak abian jartzeko eskatu dute. Horrekin batera, batzordeak erakunde publikoen inplikazioa ere eskatzen du, funtsezko zerbitzu horretan lan-baldintza duinak bermatu ahal izateko.

