KPIa hamarren bat hazi da abuztuan Euskadin, eta % 2,8 urtebetean

Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan argitaratutako datuen arabera, 2025eko lehen zortzi hilabeteetan prezioak % 2,1 igo dira Euskal Autonomia Erkidegoan.
Supermerkatu batean hartutako irudia

EITB

Azken eguneratzea

Kontsumorako Prezioen Indizeak (KPI) % 0,1eko hazkundea izan du abuztuan Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) uztaileko datuekin alderatuta. Urte arteko inflazioari dagokionez, hazkundea % 2,8koa izan da, eta % 2,1 egin du gora urtarriletik abuztura bitartean, Espainiako Estatistika Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan emandako datuen arabera.

Hain zuzen ere, sektore hauetan izan dira igoerak abuztuan: garraioa (% 0,1), komunikazioak (% 0,1), aisia eta kultura (% 1,7) eta hotel, kafe eta jantokiak (% 0,5). Hezkuntzan, berriz, berdin jarraitu dute (% 0,0), eta merkatu egin dira elikagai eta alkoholik gabeko edariak (–% 0,7), alkoholdun edariak eta tabakoa (–% 0,5), jantzi eta oinetakoak (–% 1,0), etxebizitzak (–% 0,1) tresneria (–% 0,1), botikak (–% 0,2) eta besteak (–% 0,2). 

Bestalde, prezioek gora egin dute abuztuan sektore guztietan, joan den urteko hilabete berekoekin alderatuta: % 2,8 garestitu dira elikagai eta alkoholik gabeko edariak, % 4,6 alkoholdun edariak eta tabakoa, % 0,1 jantzi eta oinetakoak, % 6,3 etxebizitzak, % 1,5 tresneria, % 2,1 botikak, % 1,1 garraioa, % 0,9 komunikazioak, % 0,7 aisia eta kultura, % 2,7 hezkuntza, % 4,1 hotel, kafe eta jantokiak eta % 3,4 besteak.

Azkenik, urtarriletik abuztura bitarteko bilakaeran, jantzi eta oinetakoak  alorrean bakarrik merkatu dira prezioak (–% 13,7), eta garestitu egin dira beste alor hauetakoak: % 1,4 elikagai eta alkoholik gabeko edariak, % 2,9, alkoholdun edariak eta tabakoa, % 3,8 etxebizitzak, % 0,7 tresneria, % 1,9 botikak, % 1,6 garraioa, % 1,9 komunikazioak, % 2,8 aisia eta kultura, % 0,2 hezkuntza, % 6,3 hotel, kafe eta jantokiak eta % 2,8 besteak.

KPIa Ekonomia Euskal Autonomia Erkidegoa

