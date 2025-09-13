Ontzigintza
Enpresa Batzordeak eta Eusko Jaurlaritzak zuhurtzia eskatu dute Balenciaga ontziolaren erosketaren aurrean

Zumaiako ontziola itxieratik salbatu da Arabiar Emirerri Batuetako talde batek erosi ostean. Albiste horren aurrean, Enpresa Batzordea eta Eusko Jaurlaritzako industria sailburua baikor agertu dira. Hala ere, tentuz ibiltzeko eskatu dute, erosketa oraindik ez baitago itxita.

Astilleros Balenciaga EFE
Balenciaga ontziolak. Argazkia: EFE.
EITB

Azken eguneratzea

Astilleros Balenciagako Enpresa Batzordeak eta Eusko Jaurlaritzak baikor dira azken egunetan baieztatutako ontziolaren erosketarekin; hala ere, zuhurtasunez jokatzeko eskatu dute biek, oraindik ez baitago akordioa ofizialki itxita.

Mikel Jauregi, Eusko Jaurlaritzako Industria sailburua, positibotzat hartu du albistea, Abu Dhabi Portsek Jaurlaritzaren "irizpideak betetzen" baitituelako. Gainera, sailburuak azpimarratu du taldea "inbertitzaile sendoa" dela, eta kudeaketa ahalmen kontrastatua duela.

Hala ere, sailburuak zuhurtzia eta lasaitasuna adierazi nahi izan ditu iragarpenaren aurrean: "Espero dezagun datorren astearen hasieran jakitea inbertsio berri honek ditugun beharrak nola islatzen dituen, eta horrela baieztatu ahalko dugu zenbat potentzia emango zaion Euskadiri industriako eta etorkizuneko beharrei aurre egiteko".

Ildo beretik hitz egin du David Tejera Balenciaga Ontziolako Enpresa Batzordeko presidenteak ere. Tejerak adierazi duenez, langileek nahiago dute tentuz ibili, nahiz eta albiste ona izan.

Erosketak euskal ontziolaren jarduera eta enplegua bermatuko du; alegia, Gipuzkoako zaharrenarena. Horrekin batera, enpresako 71 lanpostuak ere ziurtatuko dira.

Gogoratu beharra dago bi inbertitzailek erakutsi zutela interesa ontziolan, bata estatukoa eta bestea atzerrikoa. Azkenik, Arabiar Emirerri Batuetako taldea izango da enpresa erosiko duena, 11,2 milioi euroren truke.

Balentziaga ontziolak erosteko baimena eman die epaileak Abu Dhabi Ports eta Premier Marine enpresei
Mikel Jauregi Industria sailburua pozik agertu da Rajoyren garaian ezarritako inbertsio-mugak ezabatzeko formulak aurkitu dituelako Espainiako Gobernuak, eta, aldi berean, positibotzat jo du inbertsio-hazkundea neurri handi batean industriari zuzenduta egotea. Datorren astean aldebiko bilera bat egingo dute bi administrazioek, proposamenaren xehetasunak zehazteko. 

