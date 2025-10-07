Gasteizko lorezainek akordioa berretsi dute eta amaiera emango diote 6 hilabete baino gehiagoko grebari
% 25eko soldata-igoera lineala, urteko lanaldia murriztea, erretiro partziala hartu ahal izatea eta baimenak hobetzea lortu dute akordioari esker.
Gasteizko lorategiak eta berdeguneak mantentzeko Udalak azpikontratatutako Enviser enprsako langileek berretsi egin dute astearte honetan, atzo enpresa-batzordeak eta zuzendaritzak lortu zuten aurreakordioa. Beraz, sei hilabete baino gehiagoko grebari amaiera eman ahal izango diote.
Langileek arratsaldean egindako bi batzarretan hartu dute erabakia. Batzar bat LAB eta ESK sindikatuek deitu dute eta bestea ELAk. Bi kasuetan langileek gehiengoz babestu dute aurreakordioa. Guztira, aldeko 46 boto eta kontrako 8 izan dira. Akordioa asteazken honetan berretsiko da Precon.
Akordioak aurrerapen nabarmenak ditu. Alde batetik, 5.000 euroko soldata-igoera linealak jasotzen ditu hitzarmena indarrean egongo den aldirako (2025-2028), hau da, % 25 inguru igoko da.
Gainera, LAB sindikatuak ohar batean azaldu duenez, urteko lanaldia 108 ordu murriztea, txanda-kontratuari lotutako erretiro partziala hartzea, lizentziak eta baimenak hobetzea eta ogitartekoaren denbora luzatzea ere adostu dute.
Sindikatuak pozik agertu dira lortutako akordioarekin, eta langileak zoriondu dituzte hilabete horietako mobilizazioengatik.
Martxoaren 26an hasi zuten greba Enviserreko langileek. Hitzarmen propioa eskatu eta une horretara arteko lan-baldintzak salatzen zituzten. Izan ere, lanbide arteko gutxieneko soldata ozta-ozta gainditzen duen Estatuko lorezaintzako hitzarmenaren menpe zeuden.
Ekainaren erdialdera, Eusko Jaurlaritzak gutxieneko zerbitzu batzuk agindu zituen, enpresak eta Udalak eskatuta, "gizartearentzako funtsezko zerbitzuen mantentzea bermatzeko".
Grebak hainbat eremutan izan du eragina, hala nola, udal igerilekuetako berdeguneetan eta hainbat jaietan, besteak beste, Araba Euskarazen eta Olarizuko erromerian.
