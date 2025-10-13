urriaren 15eko greba

Urriaren 15eko greba orokorrerako gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu Eusko Jaurlaritzak

Lan Sailak sinatu agindua, eta asteazken honetan argitaratu da. Horretan, funtsezko sektoreetan mantendu beharreko funtsezko prestazioak ezartzen da, hala nola osasuna, garraioa, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, energia eta justizia.

SAN SEBASTIÁN, 24/09/2025.- Miles de personas han participado en una manifestación propalestina este miercoles, en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

Palestinaren aldeko manifestazio bat, Donostian. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak ezarri ditu urriaren 15erako EAEn hainbat sindikatuk deitutako greba orokorrean bermatu beharko diren gutxieneko zerbitzuak.

Agindua Lan Sailak sinatu eta asteazken honetan argitaratu da, eta funtsezko sektoreetan mantendu beharreko funtsezko prestazioak ezartzen ditu, hala nola osasuna, garraioa, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, energia eta justizia.

Gainera, gogoratu du grebarako eskubidea dagoen bezala, ezinbesteko zerbitzu horiei eutsi behar zaiela. Zerbitzu horien helburua da sindikatuen protesta eta herritarren oinarrizko eskubideen babesa bateragarri egitea.

Osasun-sektorea

Ospitaleek jaiegun bateko ohiko langileekin lan egin beharko dute, larrialdi-zerbitzuak, sukaldea, oinarrizko garbiketa eta ospitaleratutako pertsonen arreta ziurtatuz, dialisi- eta onkologia-tratamenduez gain.

Lehen mailako arretan, larunbat bateko zerbitzuak emango dira, eta larrialdi-zerbitzuek % 100ean funtzionatuko dute.

ESIetako call centerrek langileen % 50 izango dute.

Osasun-garraioak larrialdi-zerbitzu guztiak, dialisi- eta onkologia-tratamenduetarako lekualdatzeak eta ohatila bidezko ospitaleko altak mantenduko ditu.

Larrialdietako eta bide-segurtasunaren sektorea

Larrialdien eta bide-segurtasunaren sektorean, SOS-Deiak 112 zerbitzuko langileen % 100 bermatuko da, eta larrialdietako, meteorologiako, suhiltzaileetako eta errepideetako mantentze-lanetako gainerako zerbitzuek jaiegun bateko ohiko taldearekin lan egingo dute.

Gizarte zerbitzuak

Adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonen egoitzek arreta zuzeneko langileen % 50 izango dute, eta % 10eko errefortzua izango dute bazkari eta afarien ordutegian.

Erabiltzaileen % 70ek II. edo III. mailako mendekotasuna duten zentroetan, gutxienez langileen % 70 egongo da.

Gaueko txandetan, zuzeneko arretako langileen % 100ekin lan egingo da.

Gainera, telelaguntza-zerbitzuak larrialdi-dei guztiei erantzun beharko die eta beharrezko unitate mugikorrak mobilizatu beharko ditu; etxez etxeko laguntza, berriz, II. eta III. mailako mendekotasuna duten pertsonei soilik emango zaie.

Eguneko zentroetan, arreta zuzeneko langileen % 50 bermatuko da, gosarian eta bazkarian % 10eko errefortzuarekin.

Hezkuntza

Hezkuntza-eremuan, ikastetxe publikoetan zein itunduetan, zuzendaritza-taldeko pertsona bat, ikastetxe bakoitzeko atezain bat, hezkuntza-etapa bakoitzeko irakasle bat eta ikasleen babes-funtzioa babesteko irakasle nahikoa egongo direla bermatuko da.

Hezkuntza bereziko ikastetxeetan, gutxieneko langileak % 50 izango dira.

Euskal Herriko Unibertsitatean eta Hizkuntza Eskola Ofizialetan ziurtatuko da programatutako azken azterketetara sartzea eta horiek egitea.

Garraio publikoa

Garraio publikoak (autobusak, trenak, tranbiak, funikularrak eta ibai-garraioa) zerbitzu arrunten % 30ean jardungo du greba-orduetan, eta lehentasuna emango zaie osasun- eta lan-zentroetarako lineei.

Ordainpeko autobide eta tuneletan, azpiegituren segurtasuna bermatuko da, eta bidesari-zerbitzuak langileen % 30ekin funtzionatuko du puntako orduetan, eta % 15ekin gainerakoetan.

Jaiegun bati dagozkion langileak dituen errepidearen mantentze-lanei eutsiko zaie.

Era berean, EAEko gasolindegien % 20ren funtzionamendua bermatuko da.

Energia eta telekomunikazioak

Energiaren, gasaren, uraren eta telekomunikazioen sektoreetan, enpresek jaiegun bateko langile kopuruarekin lan egin beharko dute.

Herri Administrazioa

Administrazio Publikoan, hiru euskal hiriburuetako erregistro presentzialak (Zuzenean) irekita egongo dira, txanda bakoitzeko pertsona banarekin.

Justizia Administrazioa

Justizia Administrazioak eutsi egingo die guardia-zerbitzuen funtsezko jarduerari, legezko epedun jardunei eta kautelazko neurriei, bai eta kalte larriak eragin ditzaketen epaiketei ere.

Espetxeek osasun-laguntza, elikadura, segurtasuna eta oinarrizko araubidea bermatuko dituzte larunbat bateko langile kopuruarekin.

Euskal Irrati Telebista (EITB)

Azkenik, Euskal Irrati Telebistak (EITB) asteburuko albistegiak aurrera eramateko izan ohi duen langile kopurua ziurtatu beharko du.

Sindikatuak Eusko Jaurlaritza Grebak Palestina Gizartea Ekonomia

