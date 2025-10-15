MOBILIZAZIOAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Grebak hezkuntzan izan duen jarraipen "zabala" nabarmendu dute sindikatuek

Iturri sindikalen arabera, lanuzteek "eragin handia" izan dute industrian, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian, eta "zertxobait txikiagoa", beste sektore batzuetan.

LEIOA (IZKAIA), 15/10/2025.- Incidentes con cruce y quema de contenedores en el campus de Leioa de la UPV/EHU con motivo de la jornada d ehuelga por Palestina. EFE/ Miguel Toña
Ertzaintza EHUn. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gazako genozidioa salatzeaz gain, milaka herritarrek Israeli zilegitasuna kentzeko eta harreman oro hausteko eskatuko diete patronalari eta erakundeei. Horretarako, sindikatuek lanuzte partzialak eta lanaldi osokoak deitu dituzte.

ELAk lau orduko lanuzteak egingo ditu txanda bakoitzeko, eta LABek, CCOOk, UGTk, Steilasek, ESK-k, CGTk, Etxaldek eta Hiruk, berriz, hiru ordukoak txanda bakoitzeko. Hezkuntzan, ELAk, LABek eta Steilasek egun osoko greba deitzea erabaki dute.

Nahiz eta Donald Trump AEBko presidenteak proposatutako Gazako bake-plana sinatu, sindikatuek lanuzteak mantentzea erabaki dute.

Lanuzteen eraginak: 

Garraioak: Metro Bilbaok gutxieneko zerbitzuek zerbitzuaren % 30 bermatzea aurreikusten zen, baina iragarri dute lehen orduan % 70 ematen ari direla.

Bestalde, DBusek 14:00ak arte izango diren autobusen maiztasunekin lotura bat eskaini du.

Alavabusek, bere aldetik, nabarmendu du "zerbitzu guztiak normaltasunez" ematen ari direla.

Industria: LABeko iturrien arabera, langile "gehienek edo guztiek” hartu dute parte lanuzteetan. CAF eta Indar (Beasain), Jaso (Itsasondo) eta Azpeitiko Biele enpresetan izan dute eragin gehien, besteak beste, eta Bizkaian, berriz, mobilizazioak egin dira Cementos Lemonan.

Protestak izan dira halaber Ulman (Oñati), Fagor Automationen eta Fagor Ederlan kooperatibetan, baita Arrasateko Coprecin ere, eta iturri berberek azpimarratu dute gasolindegien “zati handi batek” gutxieneko zerbitzuetan baino ez duela funtzionatu.

ELAk ere jarraipenaren balorazio positiboa egin du, “eragin handia” izan duela adieraziz industrian, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian, eta “zerbait txikiagoa” beste sektore batzuetan. Euskal Herriko sindikatu nagusiak ziurtatu du lanuztea “garrantzitsua” izan dela Goierriko enpresetan, hala nola CAF, Indar, CIE, Hine eta Itsasondoko Jason, besteak beste.

Hezkuntza: ELAk "oso positibotzat" jo du Hezkuntzako greba orokorraren hasiera. Sindikatuak nabarmendu du ikastetxe asko gutxieneko zerbitzuekin daudela martxan.

Edukiontziak erre dituzte

Ezezagunek edukiontzi bat erre eta beste batzuk gurutzatu dituzte Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) Leioako campuseko errepideetan.

Bestalde, hondakinen edukiontzi bat erre dute Gasteizen, eta ke-pote bat bota dute beste baten barruan, Donostian. Bi kasuetan, suhiltzaileek konpondu dute gertatutakoa.

LEIOA (IZKAIA), 15/10/2025.- Incidentes con cruce y quema de contenedores en el campus de Leioa de la UPV/EHU con motivo de la jornada d ehuelga por Palestina. EFE/ Miguel Toña

Mobilizazioak

ELA sindikatuak bere mobilizazio propioak egingo ditu hiriburu guztietan, 11:45ean hasita. Bilbon, PSE-EEren egoitzaren aurrean izango dira, Donostian Eusko Jaurlaritzaren aurrean, eta Gasteizen Gobernuaren Ordezkariordetzaren aurrean.

Elkarretaratzeak ere deitu ditu hainbat herritan; hala nola, Durangon, Gernikan, Eibarren, Zarautzen, Azpeitian, Tolosan, Beasainen eta Errenterian.

Bitartean, gainerako sindikatuek (LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Etxalde eta Hiru) manifestazio bateratuak egingo dituzte hiriburuetan eguerdiko 12:30ean. Bilbon Jesusen Bihotza plazatik, Donostian Boulevardetik eta Gasteizen Andre Maria Zuriaren plazatik aterako dira. Hiriburu bakoitzean zutabeak antolatu dira, manifestazioen irteeraraino batera joan ahal izateko.

Sindikatu deitzaile guztiek Israelek Palestinan egindako "genozidioa eta gizateriaren aurkako krimenak" salatu dituzte, eta patronalei eta erakundeei Israelgo Estatuarekin harremanak eteteko eskatu diete.

Edukiontziak erre eta gurutzatu dituzte EHUren Leioako sarbideetan
Urriaren 15eko greba orokorrerako gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu Eusko Jaurlaritzak
Grebak Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu