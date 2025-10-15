Grebak hezkuntzan izan duen jarraipen "zabala" nabarmendu dute sindikatuek
Iturri sindikalen arabera, lanuzteek "eragin handia" izan dute industrian, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian, eta "zertxobait txikiagoa", beste sektore batzuetan.
Gazako genozidioa salatzeaz gain, milaka herritarrek Israeli zilegitasuna kentzeko eta harreman oro hausteko eskatuko diete patronalari eta erakundeei. Horretarako, sindikatuek lanuzte partzialak eta lanaldi osokoak deitu dituzte.
ELAk lau orduko lanuzteak egingo ditu txanda bakoitzeko, eta LABek, CCOOk, UGTk, Steilasek, ESK-k, CGTk, Etxaldek eta Hiruk, berriz, hiru ordukoak txanda bakoitzeko. Hezkuntzan, ELAk, LABek eta Steilasek egun osoko greba deitzea erabaki dute.
Nahiz eta Donald Trump AEBko presidenteak proposatutako Gazako bake-plana sinatu, sindikatuek lanuzteak mantentzea erabaki dute.
Lanuzteen eraginak:
Garraioak: Metro Bilbaok gutxieneko zerbitzuek zerbitzuaren % 30 bermatzea aurreikusten zen, baina iragarri dute lehen orduan % 70 ematen ari direla.
Bestalde, DBusek 14:00ak arte izango diren autobusen maiztasunekin lotura bat eskaini du.
Alavabusek, bere aldetik, nabarmendu du "zerbitzu guztiak normaltasunez" ematen ari direla.
Industria: LABeko iturrien arabera, langile "gehienek edo guztiek” hartu dute parte lanuzteetan. CAF eta Indar (Beasain), Jaso (Itsasondo) eta Azpeitiko Biele enpresetan izan dute eragin gehien, besteak beste, eta Bizkaian, berriz, mobilizazioak egin dira Cementos Lemonan.
Protestak izan dira halaber Ulman (Oñati), Fagor Automationen eta Fagor Ederlan kooperatibetan, baita Arrasateko Coprecin ere, eta iturri berberek azpimarratu dute gasolindegien “zati handi batek” gutxieneko zerbitzuetan baino ez duela funtzionatu.
ELAk ere jarraipenaren balorazio positiboa egin du, “eragin handia” izan duela adieraziz industrian, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian, eta “zerbait txikiagoa” beste sektore batzuetan. Euskal Herriko sindikatu nagusiak ziurtatu du lanuztea “garrantzitsua” izan dela Goierriko enpresetan, hala nola CAF, Indar, CIE, Hine eta Itsasondoko Jason, besteak beste.
Hezkuntza: ELAk "oso positibotzat" jo du Hezkuntzako greba orokorraren hasiera. Sindikatuak nabarmendu du ikastetxe asko gutxieneko zerbitzuekin daudela martxan.
Edukiontziak erre dituzte
Ezezagunek edukiontzi bat erre eta beste batzuk gurutzatu dituzte Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) Leioako campuseko errepideetan.
Bestalde, hondakinen edukiontzi bat erre dute Gasteizen, eta ke-pote bat bota dute beste baten barruan, Donostian. Bi kasuetan, suhiltzaileek konpondu dute gertatutakoa.
Mobilizazioak
ELA sindikatuak bere mobilizazio propioak egingo ditu hiriburu guztietan, 11:45ean hasita. Bilbon, PSE-EEren egoitzaren aurrean izango dira, Donostian Eusko Jaurlaritzaren aurrean, eta Gasteizen Gobernuaren Ordezkariordetzaren aurrean.
Elkarretaratzeak ere deitu ditu hainbat herritan; hala nola, Durangon, Gernikan, Eibarren, Zarautzen, Azpeitian, Tolosan, Beasainen eta Errenterian.
Bitartean, gainerako sindikatuek (LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Etxalde eta Hiru) manifestazio bateratuak egingo dituzte hiriburuetan eguerdiko 12:30ean. Bilbon Jesusen Bihotza plazatik, Donostian Boulevardetik eta Gasteizen Andre Maria Zuriaren plazatik aterako dira. Hiriburu bakoitzean zutabeak antolatu dira, manifestazioen irteeraraino batera joan ahal izateko.
Sindikatu deitzaile guztiek Israelek Palestinan egindako "genozidioa eta gizateriaren aurkako krimenak" salatu dituzte, eta patronalei eta erakundeei Israelgo Estatuarekin harremanak eteteko eskatu diete.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Urte arteko KPIa % 3,3raino igo da EAEn eta % 2,8raino Nafarroan, irailean
Espainiako Estatuan, urtebeteko inflazioa hiru hamarren hazi da, % 3raino.
Albiste izango dira: Palestinaren aldeko lanuzteak, Abalos, epailearen aurrean eta Euskal Herriko Pintxo Txapelketako finala
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Palestinako genozidioa salatzeko lanuzteetan parte hartzeko deia egin dute sindikatuek
ELAk txanda bakoitzeko 4 orduko lanuzteak proposatu ditu. LAB, CCOO, UGT, Steilas, Esk, CGT, Etxalde eta Hiru sindikatuek deialdi bateratua egin dute eta 3 ordu proposatu dituzte. Hala ere, Hezkuntzan greba orokorra deitu da.
Bankuan akzioak dituzten Sabadellen bezeroen % 2,8k onartu dute BBVAren eskaintza
Akziodun horiek Sabadell bankuaren kapitalaren % 1,1 ordezkatzen dute. Kataluniako bankuak azaldu duenez, bezero diren akziodun txikiak kapitalaren % 30,8ren jabe dira.
Euskadik 20 mila milioi euro baino gehiago bilduko du estreinakoz
Finantzen Euskal Kontseiluak aspaldian jarritako helburu muga, beraz, gaindituko da, ekonomiaren ziurgabetasunak markaturiko garaia izanagatik ere. Iaz baino % 9,4 gehiago bilduko dute EAEko ogasunek.
Euskal gazteria ia 30 urterekin emantzipatzen da, Europako batez bestekoa baino 4 urte beranduago
Gazteen Euskal Behatokiak egindako azken ikerketaren arabera, emakumezkoak gizonezkoak baino ia urtebete lehenago emantzipatzen dira.
Palestinaren aldeko lanuzteerako ezarritako gutxieneko zerbitzuak
Lan Sailak sinatutako aginduan funtsezko sektoreetan mantendu beharreko funtsezko prestazioak ezartzen da, hala nola osasuna, garraioa, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, energia eta justizia.
Joel Mokyr, Philippe Aghion eta Peter Howitt ekonomialariek irabazi dute 2025eko Ekonomiaren Nobel saria
Suediako Zientzien Errege Akademiak hiru ekonomialariak saritu ditu "berrikuntzak bultzatutako hazkunde ekonomikoa azaltzeagatik".
EHUko Ikasle Kontseiluak bat egin du urriaren 15erako Palestinaren alde deitutako greba orokorrarekin
Ikasle Kontseiluak ohar bidez azaldu duenez, indarkeria amaitzea eta palestinarren giza eskubideak babestea eskatzen duten mobilizazioetan parte hartzea errazteko asmoz deitu dute etenaldi akademikoa.