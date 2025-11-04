AURREKONTUAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Segurtasun Sailak 850 milioi euroko aurrekontua izango du, aurten baino % 6,4 altuagoa

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bingen Zupiria sailburuak aipatutako erronken artean Ertzaintza modernizatzea eta material hobea eskuratzea daude. Horrez gainera, bost urtetan 8.000 agente izatera iritsi nahi dute. Oposizioak aurrekontuen proiektu hau kritikatu du.

Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X