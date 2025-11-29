Airbusek arazo bat atzeman du A320neo hegazkinetan, eta mundu osoko konpainiei eragin die
Hegazkin-konpainien aurreikuspenen arabera, behar bezala funtzionatzeko behar diren eguneratze gehienak datozen orduetan egingo dira.
Airbusek zerbitzuan dauden A320neo motako hegazkin batzuei eragin diezaiekeen arazo bat atzeman du, eta, hori dela eta, berehala prebentzio-neurriak hartzeko eskatu die hegazkin-konpainiei. Hala, Iberia, EasyJet, American Airlines, Air India, Xizz Air eta Air New Zeland konpainiek, besteak beste, ohartarazi dute arazo hori konpontzeko lanek atzerapenak eta etenak eragin ditzaketela ohiko joan-etorrietan. Gainera, zenbait hegaldi bertan behera gera litezke.
Hegazkin fabrikatzaileak jakinarazi duenez, berriki egindako azterketa batek agerian utzi du segurtasun akats bat horietako batean. Eguzki-erradiazio handiak eragina izan dezake hegaldi-kontrolen funtzionamendurako datu bilketan. Airbusen esanetan, akats hori A320 motako beste hegazkin batzuetan ere izan daiteke.
Horrenbestez, Airbusek prebentzio-neurriak hartzeko eskatu die konpainiei, eta dagoeneko erabilgarri duten softwarea eta hardwarea lehenbailehen eguneratzeko, hegazkin guztien segurtasuna bermatze aldera.
Airbusek adierazi du badakiela gomendio horiek hegaldiei eragingo diela, eta barkamena eskatu du eragozpenengatik, eta lanean jarraituko duela erantsi du, "bidaiarien segurtasunak erabateko lehentasuna baitu".
Iberia "beharrezko aldaketak modu seguruan egiteko lanean ari da", eta datozen orduetan emango du arazo horrek eragindako egoeraren bilakaeraren berri. Hala ere, konpainia horren arabera, larunbat honetako hegaldiek ez dute atzerapenik izango.
Era berean, American Airlines konpainiak "atzerapen batzuk" izatea aurreikusi du, nahiz eta hegazkin horien funtzionamendu egokia bermatzeko behar diren eguneratze gehienak datozen orduetan amaitzea aurreikusi duen.
Bestalde, EasyJet konpainia britainiarrak bere erabiltzaileei jakinarazi dienez, segurtasun alorreko agintariekin eta Airbusekin lanean ari dira hartu behar dituzten neurriak hartzeko, eta "hegaldietan egin beharreko aldaketen berri bezeroei zuzenean" emango diete, trabak "ahalik eta gehien minimizatzeko".
