ABIAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Airbusek arazo bat atzeman du A320neo hegazkinetan, eta mundu osoko konpainiei eragin die

Hegazkin-konpainien aurreikuspenen arabera, behar bezala funtzionatzeko behar diren eguneratze gehienak datozen orduetan egingo dira.

(Foto de ARCHIVO) Airbus A320neo de Iberia. REMITIDA / HANDOUT por IBERIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/7/2022

Iberia konpainiaren A320neo hegazkin bat. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Airbusek zerbitzuan dauden A320neo motako hegazkin batzuei eragin diezaiekeen arazo bat atzeman du, eta, hori dela eta, berehala prebentzio-neurriak hartzeko eskatu die hegazkin-konpainiei. Hala, Iberia, EasyJet, American Airlines, Air India, Xizz Air eta Air New Zeland konpainiek, besteak beste, ohartarazi dute arazo hori konpontzeko lanek atzerapenak eta etenak eragin ditzaketela ohiko joan-etorrietan. Gainera, zenbait hegaldi bertan behera gera litezke.

Hegazkin fabrikatzaileak jakinarazi duenez, berriki egindako azterketa batek agerian utzi du segurtasun akats bat horietako batean. Eguzki-erradiazio handiak eragina izan dezake hegaldi-kontrolen funtzionamendurako datu bilketan. Airbusen esanetan, akats hori A320 motako beste hegazkin batzuetan ere izan daiteke.

Horrenbestez, Airbusek prebentzio-neurriak hartzeko eskatu die konpainiei, eta dagoeneko erabilgarri duten softwarea eta hardwarea lehenbailehen eguneratzeko, hegazkin guztien segurtasuna bermatze aldera.

Airbusek adierazi du badakiela gomendio horiek hegaldiei eragingo diela, eta barkamena eskatu du eragozpenengatik, eta lanean jarraituko duela erantsi du, "bidaiarien segurtasunak erabateko lehentasuna baitu".

Iberia "beharrezko aldaketak modu seguruan egiteko lanean ari da", eta datozen orduetan emango du arazo horrek eragindako egoeraren bilakaeraren berri. Hala ere, konpainia horren arabera, larunbat honetako hegaldiek ez dute atzerapenik izango.

Era berean, American Airlines konpainiak "atzerapen batzuk" izatea aurreikusi du, nahiz eta hegazkin horien funtzionamendu egokia bermatzeko behar diren eguneratze gehienak datozen orduetan amaitzea aurreikusi duen.

Bestalde, EasyJet konpainia britainiarrak bere erabiltzaileei jakinarazi dienez, segurtasun alorreko agintariekin eta Airbusekin lanean ari dira hartu behar dituzten neurriak hartzeko, eta "hegaldietan egin beharreko aldaketen berri bezeroei zuzenean" emango diete, trabak "ahalik eta gehien minimizatzeko".

Hegazkin istripuak Espainia Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X