Elkarrekin Podemosek osoko zuzenketa aurkeztuko die Arabako Aurrekontuei

EITB Mediak jakin ahal izan duenez, osoko zuzenketa hori Arabako zahar-etxeetako langileen gatazkaren konponbidearen baldintzapean dago. Gatazka desblokeatuko balitz, Elkarrekin Podemosek osoko zuzenketa kenduko luke Arabako 2026ko aurrekontuen aurrean.
Vitoria-Gasteiz
Argazkia: Orain.eus

Elkarrekin Podemosek osoko zuzenketa aurkeztuko die 2026ko Arabako Aurrekontuei, EITB Mediak jakin ahal izan duenez. Hala ere, ekimen hau bertan behera geratuko da Arabako egoitzetako langileekin duten gatazka "bermeekin" desblokeatzea lortzen bada. 

Osoko zuzenketaz gain, alderdi moreak 71 zuzenketa partzial ere erregistratu ditu, 23,6 milioi euroko zuzkidurarekin. 

(Informazio gehiago, laster) 

