Izurritearen fokutik gertu dauden 30.000 txerri osasuntsu hiltzea adostu du Generalitateak abeltzainekin
Hildako animalien haragia barne kontsumorako erabiliko da, eta "sektorea lasaitzea" du helburu.
Generalitateko Gobernuak akordioa adostu du abeltzaintza sektorearekin, Afrikako txerri-izurritearen (PPA) fokuaren zaintza-perimetroan dauden abeletxeetako 30.000 txerri osasuntsu hiltegira eramaten hasteko. Hildako animalien haragia barne kontsumorako erabiliko da.
Akordioa Kataluniako Gobernuak txerrien sektorearekin ostiral arratsaldean egin duen premiazko bilera batean lortu da, Kataluniako Nekazari eta Abeltzain Gazteen Elkarteko (JARC) iturriek azaldu dutenez.
Bilera horretan, besteak beste, Albert Dalmau Presidentetza kontseilaria, Oscar Ordeig Nekazaritza, Abeltzaintza, Arrantza eta Elikadura kontseilaria eta Nuria Montserrat Ikerketa eta Unibertsitate kontseilaria izan dira.
Francesc Salva ASAJA elkarteko idazkari nagusiak azaldu duenez, neurri honek "sektorea lasaitzeko" balioko duela uste dute, eta kontsumorako egokiak diren txerri osasuntsuak direla argitu du.
