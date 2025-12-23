Aiesa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kutxa Fundazioak uko egin dio Ayesaren erosketarekin bat egiteari, EAJren eta Elkarrekin Podemosen botoekin

Boto bakar batek erabaki du Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Indar funtsak osatutako euskal partzuergoari batasuna ukatzearen aldeko balantza.
Sede de Ayesa
Ayesa taldearen egoitza. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kutxa Fundazioak uko egin dio Ayesa erosteko euskal partzuergoarekin bat egiteari, EAJren eta Elkarrekin Podemosen botoei esker.

Astelehen honetan egindako bilera batean, Euskadiko indar politikoetako ordezkariek proposamenaren aurka bozkatu dute. Beraz, teknologia-dibisioak ez du bat egiten euskal operazioarekin, boto bakarreko aldeagatik.

Hala ere, EH Bilduko eta PSEko ordezkariek ez dute zalantzarik izan erabakia kritikatzeko orduan, eta "kezkatuta" agertu dira Kutxa Fundazioaren erabakiekin.

Erosketa eragiketa Ibermática Donostiako dibisio teknologikoa Euskadira itzultzea da, baina, azkenean, Kutxa Fundazioa ez da Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Indar funtsak osatutako euskal partzuergoko kide izango.

Erreakzio politikoak

Talde politikoen erreakzioek ez dute itxaron EH Bilduk eta PSE-EEk, proposamenaren alde, azken erabakia kritikatu dute, kezkatuta.

Pello Otxandiano bozeramaile abertzaleak "akats larritzat" jo du erabakia, eta "herri ikuspegi falta" kritikatu du.

"Nola da posible BBK-k inbertsio-politika bat izatea eta Kutxak beste bat? (...) Banku-fundazioak gizarte-ekintza egiteko daude, kasu honetan, enpresa garrantzitsu bat errotzeko, eta ez finantza-negozioa egiteko", azaldu du EH Bilduko bozeramaileak.

Bestalde, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusia "kezkatuta" agertu da, Gipuzkoako lurraldean "estrategikoa" dela dioen operazio baten ostean.

"Ulertezina da Kutxa bezalako fundazio batek antzeko proiektu batean parte hartu nahi ez izatea. Donostian du egoitza, eta eragin zuzena du lurraldearen garapen ekonomiko eta sozialean", salatu du buruzagi sozialistak.

Azkenik, Elkarrekin Podemosek Aiesaren erosketari uko egin diola azaldu du, finantza-transakzioa "beharrezkoa ez den arriskutzat" jo baitu.

Kutxabank EAJ Podemos Euskadi Pello Otxandiano EH Bildu Ekonomia Eusko Jaurlaritza Euskadiko Alderdi Popularra

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X