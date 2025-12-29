Etxebizitza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxebizitzari buruzko euskal legedi berria astearte honetan sartuko da indarrean

Joan den abenduaren 11n, Eusko Legebiltzarrak premiazko neurriak jasotzen zituen lege bat onartu zuen, etxebizitzak sustatzeko lurzoruak mobilizatzeko, prozedurak arintzeko eta pisu turistikoei mugak jartzeko.

El precio de la vivienda nueva se incrementó un 6,5 % en Euskadi en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior y se sitúa de media en 3450 euros el metro cuadrado
Obretan dauden eraikinak. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Joan den abenduaren 11n Eusko Legebiltzarrean onartutako etxebizitzaren, lurzoruaren eta hirigintzaren arloko euskal lege berria astearte honetan sartuko da indarrean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta gero.

Arauaren helburua da sektorean esku hartzea, etxebizitzak —libreak zein babestuak— sustatzea erraztuko duten lurzoruak mobilizatzeko (alokairurako, nagusiki), administrazio-prozedurak bizkortzeko eta arintzeko, eta erabilera turistikoko pisuen ugaritzea mugatzeko.

Berrikuntza nagusien artean dago urkila bat irekitzea etxebizitza-sustapen pribatu berrietan sartu beharko den babestutako etxebizitzen ehunekoa jaitsi ahal izateko, eraikuntza-enpresen ekimena ez atzeratzeko xedez.

Gaur egun, ehuneko hori % 75ean dago, eta udalek % 60ra jaitsi dezakete. Gutxienez % 55 gizarte-babeseko etxebizitzak izango dira, eta gainerako % 5a, babes tasatukoak.

Lurzoruaren erreserba estrategikoari ere bultzada emango zaio, sustapenetan kargarik gabeko aprobetxamenduen % 15 lagako baitzaie etxebizitzak eraikitzea sustatuko duten administrazioei.

Horrez gain, aurrerantzean, udalerriek eraikigarritasuna % 10eraino handitu ahal izango dute, hirigintza-antolamenduko planetan aldaketarik egin behar izan gabe.

Araudiak kontrol handiagoa ezarriko du alokairu-merkatuaren eta etxebizitza turistikoen gainean. Asteartetik aurrera, automatikoki etengo da erabilera turistikoko etxebizitza eta logela berrien jarduera, tentsionatutako gune deklaratu diren herri eta hirietan.

Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoa Eusko Legebiltzarra Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X