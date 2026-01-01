TicketBai
Bizkaiak 13.000 zergadun berri baino gehiago ditu Batuz sistema ezarri zenetik

Kontrol fiskal integraleko sistemak 69 929 pertsona eta erakunde ditu jada, iruzurraren aurkako borroka indartuz eta zergadunei laguntza erraztuz.

IRUARRIZAGA ALONSO Batuz

Jose Mari Iruarrizaga, Bizkaiko Ogasuneko diputatua, eta Iñaki Alonso, Ogasuneko zuzendaria. Artxiboko argazkia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Foru Ogasunak 13 351 zergadun berrirekin itxi du Batuz sistemaren ezarpena; besteak beste, sozietateen gaineko zergatik salbuetsita dauden erakundeak, pertsona fisikoak, mikroenpresak eta nekazaritzan, hezkuntzan edo kultura-zerbitzuetan diharduten enpresa txiki eta ertainak.

2024ko urtarrilean merkaturatu zenetik, sistemak 69 929 zergadun ditu jada , eta 1,9 milioi faktura inguru erregistratu ditu 2025ean, 2024an baino ia bikoitza.

Sistema horrek behartu egiten du eragiketa ekonomiko guztiak erregistro-liburu elektronikoan idaztera eta fakturak "TicketBai" softwarearen bidez igortzera. Softwareak QR kode bat du, Ogasunean egindako aitorpena egiaztatzeko.

Batuz sistemak iruzur fiskala prebenitzea eta antzematea du helburu; hala, zergadunei kudeaketa erraztuz, BEZaren eta PFEZaren aitorpenen zirriborroak eskainiz eta 2026an Sozietateen gaineko Zergaren zirriborroak sartzeko prestatuz.

Ezarpena modu mailakatuan eta pizgarriekin egin da, eta sistema erabiltzera behartuta dauden % 87k horrela jokatzea lortu da.

TicketBai Bizkaiko Foru Aldundia Ekonomia

