Talgok Uzbekistanen duen kontraturik handiena ziurtatu du, 80 milioikoa

Konpainiak hamar urteko akordioa sinatuko du herrialdeko trenbideen enpresa publikoarekin, sei Talgo 250 trenen mantentze integrala egiteko.

Talgo. Argazkia: Europa Press.
Talgo. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Talgok 80 milioi euro inguruko mantentze-lan integraleko kontratua sinatu du Uzbekistango trenbideen enpresa publikoarekin (UTY); hain zuzen, hamar urteko kontratua. Enpresak Talgo 250 trenen flotaren mantentze lanak egingo ditu.

Akordioak suposatzen du Talgok Uzbekistanen duen mantentze-lanerako kontraturik handiena, 15 urte baino gehiagoko lankidetzaren ostean, enpresak berak ohar bidez baieztatu duenez.

Lankidetza 2009an hasi zen, 2011n zerbitzuan jarri ziren lehen trenak erosi zirenean. Hortaz geroztik, lanean jarraitu dute Talgok eta Uzbekistanek. Izan ere, 2011 eta 2019 artean flota handitu egin zen tren eta auto berriekin. Gaur egun, hamaika autoko sei trenek osatzen dute mantentze-lan integraleko kontratu honen oinarria.

Talgo 250ek 230 km/h-ko gehieneko abiadura komertzialean jarduten dute, nahiz eta 275 km/h-ko abiadura lortzeko diseinatuta dauden, eta pendulazio naturaleko teknologia dute bihurguneetan abiadura handitzeko.

Talgok, abiadura handiko tren arinen diseinuan, fabrikazioan eta mantentze-lanetan espezializatua, presentzia industriala du hainbat herrialdetan, hala nola Espainian, Alemanian, Danimarkan, Kazakhstanen, Uzbekistanen, Saudi Arabian, Egipton eta Estatu Batuetan.

Azken urtean, alokairuko etxebizitzen hileko errentek gora egin dute Hego Euskal Herria osoan. Nafarroa igo dira gehien (% 5,6), ondoren Bizkaia (% 4,5), Araba (% 4) eta, azkenik, Gipuzkoa (% 1,9). Batez besteko prezioaren koadroan, zerrendak bueltaerdi ematen du eta eta Gipuzkoa dago prezio-gailurrean (16,4 euro/m2); ondoren, Bizkaia (14,7 euro/m2), Araba (12,1 euro/m2) eta Nafarroa (11,1 euro/m2).

