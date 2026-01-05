Langabeziak gora egin du Euskadin 2025ean, baina afiliazio-kopuruak ere gora egin du
Euskadiko langabeziaren beherakada joera eten da 107.434 langaberekin, 2024an baino 54 gehiagorekin; Nafarroan, aldiz, 872 pertsonako jaitsiera izan du.
Euskadik 107.434 langaberekin itxi du 2025a; hau da, 2024an baino 54 langabetu gehiagorekin (% +0,05). Horrenbestez, amaitutzat eman da azken lau urteetan izandako beherakada joerarekin. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak datuen balorazio positiboa egin du, afiliazio-kopuruaren errekorra dela eta.
Lurraldeka, Gipuzkoa izan da 2024tik langabetuen kopurua handitu duen lurralde bakarra. Zehazki, 28.628 langabetu daude, hau da, 210 gehiago (% +0,14).
Aldiz, Bizkaian eta Araban langabeziak behera egin du, baina ez oso modu nabarmenean: Bizkaian 60.474 langabetu daude, 139 pertsona gutxiago (% +0,23); eta, Araban, 18.332 pertsona, 17 gutxiago (% +0,09).
Beheranzko joera horretan dago espainiar Estatua ere; izan ere, 2.408.670 pertsonatan kokatu da 2025eko abenduan erregistratutako langabezia. Hain zuzen ere, 150.048 pertsonakoa da urte arteko langabeziaren jaitsiera (% +5,94).
"Enplegu baldintzatua"
Eusko Jaurlaritzak positiboki baloratu ditu 2025eko enpleguari buruzko datuak. Izan ere, osasunarekin lotutako jarduerek eta ostalaritza gorakada izan du. Gainera, Gizarte Segurantzako afiliazio-kopuruak errekorra hautsi du aurten, 1.036.804ko kotizatzaileekin.
Hala ere, abenduko bilakaera "atipikoa" izan dela ohartarazi du Jaurlaritzak, langabeziaren hileroko igoera txiki batekin, nahiz eta urte arteko alderaketak egonkortasuna erakusten duen eta EAEko lan-merkatuko zikloen aurrerapena berresten duen.
Horrekin lotuta, Eusko Jaurlaritzak azpimarratu du behin-behinekotasunak eta partzialtasunak lan-egonkortasuna baldintzatzen jarraitzen dutela, kontratazio-ereduen aldaketek markatutako testuinguru batean.
Nafarroan, datu positiboak
Nafarroan, aldiz, langabeziak nabarmen egin du behera, 871 pertsonako beherakadarekin (% -2,87). Horrenbestez, 29.483 pertsonan kokatu da langabezia 2025eko amaieran.
2025eko datuak dira, beraz, urteko itxierako langabezia-zifrarik txikienak 2007tik.
