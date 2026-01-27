ERABAKIA
Euskadiko, Kataluniako eta Galiziako sindikatu abertzaleek bat egin dute gutxieneko soldata propioa eskatzeko

Erakunde sindikalek Langileen Estatutuaren erreforma bultzatzea adostu dute, gutxieneko soldata propioak ezartzeko, Estatukoaren gainetik, lurralde bakoitzeko errealitate ekonomikora egokituta.

BILBAO, 27/01/2026.- Los máximos responsables de ELA y LAB, Mitxel Lakuntza (2i) y Garbiñe Aranburu (d) respectivamente, han comparecido este martes en Bilbao junto a representantes de "sindicatos de naciones sin Estado" con motivo de la huelga general del 17 de marzo. EFE/ Miguel Toña
Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadi, Nafarroa, Galizia, Katalunia, Valentzia eta Balear Uharteetako sindikatu abertzaleek urrats bateratua eman dute Lanbidearteko Gutxieneko Soldata propioa eskatzeko. Bilbon egin dute agerraldia, eta ELA, LAB, Steilas eta Etxaldeko ordezkariak izan dira, beste lurralde batzuetako sindikatuekin batera, bideokonferentzia bidez.

Zentralek, "Estaturik gabeko nazioen sindikatu" gisa definitzen direnak, bilerak sustatuko dituzte Madrilen, Kongresuan ordezkaritza duten alderdi politikoekin, PPrekin eta Voxekin izan ezik, Langileen Estatutuaren 27. artikuluaren erreforma egitea defendatzeko. Arau horrek Lanbidearteko Gutxieneko Soldata Espainiako Estatuan ezartzea eta berrikustea arautzen du gaur egun. Halaber, Yolanda Diaz Lan ministroarekin biltzea eskatuko dute, nahiz eta bere garaian adierazi zuen ez dela gutxieneko soldata bereiziak ezartzearen aldekoa.

Mitxel Lakuntza ELAren idazkari nagusiak azpimarratu du egungo testuinguru politikoak aukera bat irekitzen duela. Haren ustez, Estatuaren gobernagarritasuna indar subiranista eta independentistetan oinarritzen da, eta horrek bideragarri egiten du indarrean dagoen lan-erregulazioan aldaketak planteatzea.

Adostutako manifestuan, sindikatuek defendatzen dute Lanbidearteko Gutxieneko Soldata deszentralizatzeak soldata bera "bidezkoagoa" egitea ahalbidetuko lukeela, erkidego bakoitzaren errealitate ekonomiko eta sozialera egokituko litzatekeelako. Beren esanetan, autonomia-erkidegoek adierazle propioak eta mekanismoak izan beharko lituzkete gutxieneko soldataren edozein berrikuspen automatikoki soldata-tauletara eramango dela bermatzeko.

Erakunde sinatzaileek, halaber, ondorio askotarako errenta-adierazle publiko indargabetzea eta gutxieneko soldata gizarte-prestazioak finkatzeko erreferentziazko adierazle bakarra izatea eskatzen dute. Salatu dutenez, egungo gutxieneko soldata ez da nahikoa bizimoduaren kostuari aurre egiteko, batez ere etxebizitzaren prezioa igo eta erosahalmena apaldu direlako.

Testuinguru horretan, lan-arloko legedia kritikatu dute, zentralistatzat jo dute eta, beren ustez, prekarietatea eta soldata baxuak normalizatzen ditu. Horregatik, politika publikoetan aldaketa sakonak egitearen aldeko apustua eskatu dute, lurraldeen arteko alde ekonomiko eta sozialak berdintzen dituen eredua baztertu ahal izateko.

18:00 - 20:00
Soldatak Ela Sindikatua Sindikatuak lab sindikatua Ekonomia

