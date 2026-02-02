MERKATUAK
Urrearen eta zilarraren prezioak behera, pasa den astean markak hautsi ostean

Pasa den urtarrilaren 29an ezarri zuen urreak bere azken marka (5595,47 dolar), zilarrak bezala (121,65 dolar). 

Urrezko eta zilarrezko lingoteak. Artxiboko argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pasa den ostegunean urrearen eta zilarraren prezioak goia jo zuten eta geroztik beherakada handiak izan dituzte. Urre ontzaren prezioak % 23 egin du behera eta zilarraren kasuan, berriz, % 60 baino gehiago. 

Bloomberg agentziak zabaldutako datuen arabera, urraren prezioa 4542,80 dolarretan kokatu da, % 7,31 behera eginda. Zilarrak ere behera egin du, % 11,64, 75,36 dolarreraino. 

Aurreko astean errekorrak hautsi zituen urrearen prezioak. Ostegunean goia jo zuen eta 5595,47 dolarrean amaitu zuen eguna. 

Zilarrak ere inoizko preziorik garestienera iritsi zen urtarrilaren 29an, 121,65 dolarrera. 

