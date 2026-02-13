Inflazioa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Prezioak moteldu egin dira Euskadin eta sei hamarren jaitsi dira urtarrilean

Urte arteko indizea % 2,6an kokatu zen Araban eta Bizkaian, eta % 1,7an Gipuzkoan. Nafarroan % 2,2koa izan zen.

(Foto de ARCHIVO) Supermercado. EUROPA PRESS 28/7/2025
Supermerkatu baten irudia. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Prezioak moteldu egin dira Euskadin, urtarrilean KPIa sei hamarren jaitsi ondoren. Horrela, KPIa % 2,3an kokatu zen joan den hilean, Estatuan batez besteko gisa erregistratutako indize berean, hau da, sei hamarren jaitsi zen abenduaren aldean, orduan % 2,9ra iritsi baitzen. Nafarroan, berriz, % 2,2an kokatu da KPIa.

Prezioak moteldu egin dira Euskadin, urtarrilean KPIa sei hamarren jaitsi ondoren. Horrela, KPIa % 2,3an kokatu zen joan den hilean, Estatuan bezala, eta indizea sei hamarren jaitsi da abenduaren aldean, orduan % 2,9ra iritsi baitzen.

Urte arteko KPIa jaitsi egin zen EAEko hiru lurraldeetan: % 2,6 Araban eta Bizkaian, eta % 1,7 Gipuzkoan.  Abenduarekin alderatuta, % 0,4 jaitsi zen Araban, eta % 0,5 Bizkaian eta Gipuzkoan. 

KPIa sektoreka

Sektoreka, Euskadin KPIa % 3,9an mantendu zen Elikagai eta Edari ez-alkoholdunetan, eta % 0,2raino jaitsi zen Garraioetan. Etxebizitzan, berriz, % 1,6raino jaitsi zen.

Edari Alkoholdunetan eta Tabakoaren atalean % 4,5eraino hazi zen; Jantzi eta Oinetakoetan % 3,9ra jaitsi zen eta Hotel, Kafetegi eta Jatetxeetan % 4,8ra arte. Aisialdi, Kirol eta Kultura jardunaldietan urte arteko KPIa % 1,8ra arte igo zen.

Estatu osoko datuak kontuan hartuta, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) azaldu du 2026ko lehen hilabeteko bilakaera ibilgailu pertsonalentzako erregaien eta lubrifikatzaileen prezioen jaitsierak eragin duela nagusiki, 2025eko urtarrileko igoeraren aldean. Era berean, elektrizitatearen prezioak igo egin dira, baina aurreko urteko hilabete berean baino gutxiago.

Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

KUTXABANK-EFE.JPG
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kutxabankeko erabiltzaileek ezingo dute bere kutxazainetan dirurik atera eta Bizum erabili larunbat honetan

Ostiraletik larunbaterako goizaldean egingo da geldialdi teknikoa, eta 12-18 ordu artean iraungo du. Tarte horretan, Kutxabankeko bezeroek txartelarekin ordaindu ahalko dute, bai fisikoki eta baita aplikazioen bidez (Apple Pay, Google Pay eta Samsung Pay) ere, eta beste finantza erakundeetako kutxazainetan dirua atera ahalko dute komisiorik ordaindu gabe.  

Gehiago ikusi
Publizitatea
X