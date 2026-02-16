Euskadik zerua ukitu nahi du aeronautikan: 110 milioi inbertituko ditu proiektu batean, eta 800 lanpostu sortu
ITP Aero izango da proposamenaren buru, eta hamabi enpresak hartuko dute parte harekin batera.
Euskadik zerua ukitu eta aeronautikaren dream teamean izan nahi du. Horretarako, 110 milioi euroko inbertsio publiko-pribatua egingo du, ITP Aerok gidatuta eta 12 enpresak baino gehiagok parte hartuta —erdiak txikiak eta ertainak—. Inbertsioak 800 lanpostu inguru sortuko ditu, eta Imanol Pradales lehendakariak aurkezpenean azaldu duenez, “Euskadin egindako hegazkintza etorkizunera eramango du”.
Proiektua astelehen honetan aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, lehendakaria buru zela, Zamudioko (Bizkaia) ITP Aeroren egoitzan. Gobernuak azaldu du Industria Euskadi 2030 Planeko lehen industria-eraldaketarako proiektua dela, eta honela izendatu dute: 'Euskadiko abiazio jasangarri eta lehiakorrerako motor aeronautikoko arkitektura berriak'.
Ekimenak 110 milioi eurotik gorako inbertsio publiko-pribatua izango du —horietatik 60 milioi baino gehiago I+Gra eta teknologia garatzera bideratuko dira—, eta 800 lanpostu sortuko ditu —200 zuzenak eta 600 zeharkakoak—.
Lehen proiektu eraldatzaileak “etorkizuneko hegazkigintza izango diren arkitektura berrien garapena eta industrializazioa" du helburu, lehendakariak azaldu duenez.
“Xedea da Euskadin egindako hegazkintza etorkizunera eramatea, eta, horrela, Europako autonomia estrategikoari ekarpena egitea”, gaineratu du Pradalesek.
