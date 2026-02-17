Lan-gatazka Errenterian

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Papresako langileek lanuzteak hasi dituzte, enpresa sal dezaketelakoan eta laneko erregulazio espedientea ezarriko duelakoan

Enplegu-erregulazioko espedienteak 250etatik 110 langileri eragin liezaieke.

Papresa, Errenteriako paper-fabrikaren irudia. Argazkia: Papresa

author image

EITB

Azken eguneratzea

Papresa paper-fabrikaren egoerak kezka handia piztu du Errenterian. Azken orduetan jakin denez, enpresaren zuzendaritza konpainia saltzea aztertzen ari da, eta 250 langileetatik 110 kaleratzea ekarriko duen enplegu-erregulazioko espediente bat (EEE) abian jartzekotan da.

Egoera horren aurrean, langileek gaur bertan hasiko diren lau lanuzte deitu dituzte. Lehenengo geldialdia eguerdian izango da, eta ondoren, arratsaldeko lauretan beste bat egingo da. 20, 24 eta 27an ere daude deituta horrelako lanuzteak.

Sindikatuen erantzuna

Horrela, sindikatuek mobilizazioak deitu dituzte, eta langileen batzordeak Papresako enplegua eta bideragarritasuna bermatzeko eskatu die zuzendaritzari eta CL Taldeari, "arduraz jokatuz, egiazko informazioa emanezeta benetako elkarrizketa prozesua irekiz".

Bitartean, ELA sindikatuak Errenteriako (Gipuzkoa) enpresa horretan enplegua bermatuko duen industria-plan bat eskatu die Papresaren zuzendaritzari eta Eusko Jaurlaritzari, 100 lanpostu inguru gal daitezkeelakoan.

ELAk salatu duenez, konpainiak "ez du horri buruzko informazio argirik eman" eta "ez du enpresaren etorkizuna eta lanpostuak bermatzeko plan zehatzik".

Sarralle taldea osatzen duten zazpi lantegik EEE bat jarriko dute abian sei hilabeterako
Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Petrolero de Venezuela en Bilbao
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bilboko portuan da Trumpek Venezuelako petrolioaren kontrola hartu zuenetik Europara heldu den lehen ontzia

Hilabete eta sei egun igaro dira Josu Jon Imaz Repsolen egungo kontseilari delegatua Etxe Zurian sartu zenetik, beste petrolio-enpresa batzuetako ordezkariekin, Venezuelako petrolio-industria berrabiarazteko. Hala, Trumpek industria horren kontrola hartu zuenetik Karibeko lehen petrolio-ontzia iritsi da Bilbora. Repsolek milioi bat upel eskuratu ditu, eta Petronorren plantan tratatuko dituzte, Muskizen.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X