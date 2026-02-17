Papresako langileek lanuzteak hasi dituzte, enpresa sal dezaketelakoan eta laneko erregulazio espedientea ezarriko duelakoan
Enplegu-erregulazioko espedienteak 250etatik 110 langileri eragin liezaieke.
Papresa paper-fabrikaren egoerak kezka handia piztu du Errenterian. Azken orduetan jakin denez, enpresaren zuzendaritza konpainia saltzea aztertzen ari da, eta 250 langileetatik 110 kaleratzea ekarriko duen enplegu-erregulazioko espediente bat (EEE) abian jartzekotan da.
Egoera horren aurrean, langileek gaur bertan hasiko diren lau lanuzte deitu dituzte. Lehenengo geldialdia eguerdian izango da, eta ondoren, arratsaldeko lauretan beste bat egingo da. 20, 24 eta 27an ere daude deituta horrelako lanuzteak.
Sindikatuen erantzuna
Horrela, sindikatuek mobilizazioak deitu dituzte, eta langileen batzordeak Papresako enplegua eta bideragarritasuna bermatzeko eskatu die zuzendaritzari eta CL Taldeari, "arduraz jokatuz, egiazko informazioa emanezeta benetako elkarrizketa prozesua irekiz".
Bitartean, ELA sindikatuak Errenteriako (Gipuzkoa) enpresa horretan enplegua bermatuko duen industria-plan bat eskatu die Papresaren zuzendaritzari eta Eusko Jaurlaritzari, 100 lanpostu inguru gal daitezkeelakoan.
ELAk salatu duenez, konpainiak "ez du horri buruzko informazio argirik eman" eta "ez du enpresaren etorkizuna eta lanpostuak bermatzeko plan zehatzik".
Greba eguna dute Tubos Reunidoseko langileek, eta deialdiek batzordeen eta zuzendaritzaren arteko bilerarekin bat egingo dute
Amurrioko lantegiko beharginek lanuzteak deitu zituzten otsailaren 17, 23 eta 26rako eta martxoaren 4 eta 9rako. Trapagarango lantegiko LAB eta ESK sindikatuek ere lanuzteak deitu dituzte egun horietarako.
Bilboko portuan da Trumpek Venezuelako petrolioaren kontrola hartu zuenetik Europara heldu den lehen ontzia
Hilabete eta sei egun igaro dira Josu Jon Imaz Repsolen egungo kontseilari delegatua Etxe Zurian sartu zenetik, beste petrolio-enpresa batzuetako ordezkariekin, Venezuelako petrolio-industria berrabiarazteko. Hala, Trumpek industria horren kontrola hartu zuenetik Karibeko lehen petrolio-ontzia iritsi da Bilbora. Repsolek milioi bat upel eskuratu ditu, eta Petronorren plantan tratatuko dituzte, Muskizen.
Lanaldiei lotuta Euskadin egindako jarduketen % 60etan irregulartasunak antzeman zituen iaz Lan Ikuskaritzak
Emandako datuen arabera, Euskadiko Lan Ikuskaritzak 20.191 esku-hartze egin zituen iaz. Horietan 1862 arau-hauste antzeman ziren — 10,4 milioi euro —, eta 26.959 kontratu berrikusi; horietatik 1.788 kontratu mugagabe eta lanaldi osokoak bihurtu ziren.
Euskadik zerua ukitu nahi du aeronautikan: 110 milioi inbertituko ditu proiektu batean, eta 800 lanpostu sortu
ITP Aero izango da proposamenaren buru, eta hamabi enpresak hartuko dute parte harekin batera.
Estatutu propio baten aldeko aldarria zabaldu dute medikuek Donostian
Osakidetzan lehen arretako mediku bat egongo da gutxienez osasun-etxe bakoitzean. Baliteke urgentziazkoak ez diren ebakuntza batzuk bertan behera uztea.
Zer eskatzen dute medikuek?
Medikuen sindikatuek Estatutu Marko propioa eskatzen dute, euren lanbideak Osasunaren sektoreko gainerako lanbideetatik bereizten dituzten ezaugarriak dituela argudiatuta.
Espainiako Gobernuak gutxieneko soldataren igoera sinatuta, zenbatekoa izango da LGS berria?
Behin akordioa sinatuta, litekeena da Errege Dekretua astearte honetan onartzea, % 3,1eko igoerarekin.
Albiste izango da: medikuen greba, aireportuen eskualdatzea eta abisu horia euriagatik
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Tamara Yagüe (Confebask): "Industria atzeraldira hurbil daiteke une batzuetan; datozen hilabeteak erabakigarriak izango dira"
Arantza Ruizek Confebaskeko presidentea elkarrizketatu du ETBko "12 minutos" saioan. Yagüek azpimarratu du hazkundea ez dela etengabea sektore guztietan, eta, industriari dagokionez, zuhur jokatzea komeni dela adierazi du, "datozen hilabeteak erabakigarriak" izango baitira.