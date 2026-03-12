LAN-GATAZKA
Trapagarango Tubos Reunidoseko langileak enpresaren  azken eskaintza bozkatzen ari dira, erreferendumean

Lan erregulazioko espedientearen gaineko negoziazioak sindikatuen arteko zatiketa eragin du, baita ELAren barruan ere; azken horrek du gehiengoa Amurrioko eta Trapagarango lantegietan.

Tubos Reunidoseko langileen protesta, Bilbon. Artxiboko irudia. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Trapagarango Tubos Reunidos lantegiko beharginak lan erregulazioko espedientea (LEE) ezartzeko enpresak egindako azken eskaintza ari dira bozkatzen ostegun honetan, loteslea den erreferenduma eginda. Zuzendaritzak mahai gainean jarritako proposamenak 274 langile kaleratzea aurreikusten zuen Amurrioko plantan, eta Trapagarangoan, 27. 

Sindikatuetako iturriek azaldu dutenez, ELA, UGT eta CCOO sindikatuek erabaki dute "premiaz" bozketa deitzea, langileek eskaintza onartzen duten edo ez jakiteko. Baldintza bat jarri dute: ez dute kaleratzerik onartuko. LABek eta ESK-k ez dute bat egin deialdiarekin. 

Bozketa 13:30etik 17:30era eta 21:00etatik 22:15era egingo dute,  zuzendaritzarekin egingo duten bileraren bezperan; erregulazioko espedientearen negoziazio mahaia bilduko da bihar Bilbon

Negoziazio horrek, hain zuzen, sindikatuen arteko zatiketa eragin du, baita ELAren barruan ere; azken sindikatu horrek du gehiengoa bi lantegietan, eta Trapagarango ordezkariak ez datoz bat Amurriokoek eta sindikatuak berak ezarritako irizpideekin. 

ELAk batzarra deituta zuen gaur Tubos Reunidosen dituen afiliatuekin, egoera aztertzeko eta hemendik aurrerako urratsak erabakitzeko. Baina Trapagarango plantako ELAko kideek atzo egindako batzar batean erabaki zuten enpresaren azken proposamena ontzat ematea eta bozketara eramatea. 

Bere aldetik, Comisiones Obreras sindikatuak azaldu du bere proposamena Amurrioko plantan ere bozketa egitea dela, eta hala eskatu du Trapagako enpresa-batzordeak ere, "langileek erabakitzea ezinbestekoa delako", baina ESK, LAB eta ELA ez dira bat etorri aukera horrekin. "Uste dugu erabakiak plantilla osoak hartu behar dituela erreferendumean, eta guk emaitza onartuko dugu. Hiru lagunek guztien izenean erabakitzea ez da onargarria", esan du CCOOk. 

Bien bitartean, Tubos Reunidosen Amurrioko plantan greba mugagabea deitu dute martxoaren 16tik aurrera, zuzendaritzak abian jarri nahi dituen neurri guztiak atzera botatzea eskatzeko.

