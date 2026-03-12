Trapagarango Tubos Reunidoseko langileak enpresaren azken eskaintza bozkatzen ari dira, erreferendumean
Lan erregulazioko espedientearen gaineko negoziazioak sindikatuen arteko zatiketa eragin du, baita ELAren barruan ere; azken horrek du gehiengoa Amurrioko eta Trapagarango lantegietan.
Trapagarango Tubos Reunidos lantegiko beharginak lan erregulazioko espedientea (LEE) ezartzeko enpresak egindako azken eskaintza ari dira bozkatzen ostegun honetan, loteslea den erreferenduma eginda. Zuzendaritzak mahai gainean jarritako proposamenak 274 langile kaleratzea aurreikusten zuen Amurrioko plantan, eta Trapagarangoan, 27.
Sindikatuetako iturriek azaldu dutenez, ELA, UGT eta CCOO sindikatuek erabaki dute "premiaz" bozketa deitzea, langileek eskaintza onartzen duten edo ez jakiteko. Baldintza bat jarri dute: ez dute kaleratzerik onartuko. LABek eta ESK-k ez dute bat egin deialdiarekin.
Bozketa 13:30etik 17:30era eta 21:00etatik 22:15era egingo dute, zuzendaritzarekin egingo duten bileraren bezperan; erregulazioko espedientearen negoziazio mahaia bilduko da bihar Bilbon.
Negoziazio horrek, hain zuzen, sindikatuen arteko zatiketa eragin du, baita ELAren barruan ere; azken sindikatu horrek du gehiengoa bi lantegietan, eta Trapagarango ordezkariak ez datoz bat Amurriokoek eta sindikatuak berak ezarritako irizpideekin.
ELAk batzarra deituta zuen gaur Tubos Reunidosen dituen afiliatuekin, egoera aztertzeko eta hemendik aurrerako urratsak erabakitzeko. Baina Trapagarango plantako ELAko kideek atzo egindako batzar batean erabaki zuten enpresaren azken proposamena ontzat ematea eta bozketara eramatea.
Bere aldetik, Comisiones Obreras sindikatuak azaldu du bere proposamena Amurrioko plantan ere bozketa egitea dela, eta hala eskatu du Trapagako enpresa-batzordeak ere, "langileek erabakitzea ezinbestekoa delako", baina ESK, LAB eta ELA ez dira bat etorri aukera horrekin. "Uste dugu erabakiak plantilla osoak hartu behar dituela erreferendumean, eta guk emaitza onartuko dugu. Hiru lagunek guztien izenean erabakitzea ez da onargarria", esan du CCOOk.
Bien bitartean, Tubos Reunidosen Amurrioko plantan greba mugagabea deitu dute martxoaren 16tik aurrera, zuzendaritzak abian jarri nahi dituen neurri guztiak atzera botatzea eskatzeko.
Espainiako Gobernuak landa eremurako eta garraiorako laguntzak iragarri ditu, Ekialde Hurbileko gerra dela eta
Oraingoz, ez dituzte zehaztu neurriak, ezta noiz onartuko diren ere, baina asmoa "datozen egunetan eta ahalik eta azkarren" onartzea dela ziurtatu dute.
Gizon bat Eusko Legebiltzarreko hesiari katez lotu zaio, martxoaren 17ko greba orokorraren aldeko ekintza batean
Ertzaintzako agenteek askatzeko eskatu diote, eta uko egin dionez, ertzain batek zizaila batekin katea hautsi eta identifikatu egin du. Ekintza horretan, Eusko Legebiltzarraren atartera pilotak bota dituzte, eta LABek deialdiaren arrazoiak gogorarazi ditu, eta gutxieneko soldata propioa izateko pilota Eusko Jaurlaritzaren "teilatuan" dagoela, Bittor Gonzalez LABen ordezkariak azaldu duenez.
Albiste izango dira: Petrolioaren prezioa, Euskadiko ezkutu industrialaren aktibazioa eta greba mugagabea Tubos Reunidosen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Eusko Jaurlaritzak industria ezkutua aktibatuko du Ekialde Hurbileko gerraren ondorioei aurre egiteko
Industriaren Defentsarako Taldearen bileran, Imanol Pradales lehendakariak iragarri du bere Gobernua "lehen neurri sorta bat" prestatzen ari dela, "egoera luzatu eta zailduko balitz", eta Espainiako Gobernuari eta EBri gauza bera egiteko eskatu die.
Jainagak 2026a urte "katastrofikoa" izango dela aurreikusi du, gerrak eragindako krisi energetikoagatik
Ekialde Hurbileko gerrak beste krisi energetiko bat ekarri du, eta enpresariek ez dute uste laster amaituko denik. Horregatik, neurri "azkarrak eta sendoak" eskatu dituzte, hala nola zergak jaistea eta mendekotasun energetikoa murriztuko duten alternatiben alde egitea.
Energiaren Nazioarteko Agentziak 400 milioi petrolio-upel aterako ditu merkatura erreserba estrategikoetatik
Neurri horren helburua da Ormuzko itsasarteko blokeoak eragindako petrolio-eskaintzaren galera konpentsatzea.
Zer dira IEAren erreserba estrategikoak eta nola erabil litezke krisi honetan?
Energiaren Nazioarteko Agentziako (IEA) kide diren herrialdeek petrolio erreserba estrategikoak dituzte krisi egoerei aurre egin ahal izateko, bereziki, horniduran etenak daudenean. Orain, erreserba horiek erabiltzea onartu du agentziak, Ekialde Hurbilean piztutako gatazka dela eta, merkatuari lasaitasun mezu bat igorri eta presioa jaisteko.
Tubos Reunidosen Amurrioko lantegian greba mugagabea deitu dute martxoaren 16tik aurrera
Lanuztea martxoaren 15eko gaueko txandan hasiko da ofizialki (22:00etan), baina egun horretarako lau orduko lanuztea ere bazegoen deituta aurreko deialdi batean. Hala, igande arratsaldeko 18:00etatik aurrera geldituko litzateke planta.
Angulariek ohartarazi dute jarduera debekatzeak legez kanpoko arrantza areagotzea ekarriko duela
Euskadiko Angularien Elkarteak Eusko Legebiltzarrean salatu duenez, angula-arrantza profesionala debekatzeak ondorio kaltegarriak izan ditzake, arrantzaleek ibaien zaindari gisa jarduten dutelako, eta isurketak, espezie inbaditzaileak eta legez kanpoko harrapaketak detektatzen laguntzen dutelako.