EKIALDE HURBILA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Aldizkari ofizialak argitaratu ditu jada Espainiako Gobernuaren krisiaren aurkako neurriak, eta bihar jarriko dira indarrean

Elektrizitatearen BEZa % 21etik % 10era jaitsiko da, gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuena bezalaxe.

MADRID, 06/03/2026.- Una persona reposta este viernes en una gasolinera de Madrid. El conflicto bélico en Oriente Medio, iniciado tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán ya está teniendo efectos sobre los combustibles fósiles, como el gas o el petróleo. EFE/ Maria Aguilella Pardo
Gasolinera. Foto: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

 

Espainiako Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE) larunbat honetan argitaratu ditu Gobernuak Irango gerraren ondorioak arintzeko ostiralean onartu zituen krisiaren aurkako bi dekretuak.

Gobernuak egindako aurreikuspenaren arabera, 5.000 milioi euro mobilizatuko dituen neurri sorta bat da, bi dekretuk osatzen dutena: erregaien, elektrizitatearen eta gasaren beherapen fiskalak eta sektore kaltetuenentzako laguntzak bezalako neurri ekonomiko orokorrak jasotzen dituen errege-lege dekretu bat, eta bi urterako alokairuak izoztea jasotzen duen beste bat, Sumarrek aldarrikatua.

BOEn dagoeneko argitaratuta dauden arren, neurriak igande honetan sartuko dira indarrean. Diputatuen Kongresuak martxoaren 26an egingo du dekretuak onartzeko edo errefusazeko bozketa.

Ostiral honetan, ezohiko Ministro Kontseilu baten ostean, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri zuen Ekialde Hurbileko "krisiari erantzuteko plan integral bat" onartuko zutela, AEB eta Israel Iranen aurka egiten ari diren gerraren ondorioei aurre egiteko: "Ezohiko egoerek ezohiko erantzunak eskatzen dituzte".

"Inork ez daki nola aldatuko den egoera hau, krisi hau. Gatazkak ez dakigu egunak iraungo dituen edo hilabeteak edo urteak iraungo dituen. Baina haren ondorioak krisi larri bihur daitezke", adierazi zuen.

Neurri nagusiak

Planak "fiskalitate energetikoaren murrizketa drastiko" baterako neurriak jasotzen ditu; izan ere, elektrizitatearekin zerikusia duten zergak % 60 jaitsiko dira orotara. 

Zehazki, elektrizitatearen BEZa % 21etik % 10era jaitsiko da, Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zerga (EEEBZ), konpainiek ordaintzen dutena, % 7koa, eten egingo da, eta Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezia (EZB), kontsumitzaileek ordaintzen dutena, % 5etik % 0,5era murriztuko da, Europar Batasunak ezarritako gutxienekora.

Planak % 80ko hobaria ematen die arrisku handiena duten industrientzako bidesari elektrikoei, 200 milioi euro aurrezteko aukera emanez, eta malgutasun handiagoa emango zaie enpresa eta autonomoentzako energia-hornidurako kontratuei.

Era berean, urtearen amaierara arte luzatuko dira bonu sozial elektrikoaren aparteko deskontu guztiak, "modu esanguratsuan" indartuko da bonu sozial termikoa eta luzatu egingo da etxe kaltebenerei funtsezko hornidurak eteteko debekua. 

Era berean, gas naturalaren, pelletaren eta egurraren BEZa tasa orokorretik (% 21) murriztura (% 10) jaistea adostu dute, eta butanoaren eta propanoaren prezioa izoztea. 

Halaber, gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen BEZa % 21etik % 10era jaistea erabaki du Exekutiboak, eta hidrokarburoen gaineko zerga murriztea, Europar Batasunean baimendutako gutxienekora arte.

Sanchezen hitzetan, erabilitako erregaiaren arabera, litroko 30 zentimo merkatzea ekarriko du neurriak. "Bestela esanda, auto arrunt baten depositoa betetzeko orduan, 20 euro aurreztuko dira. Hori da gure herritarren poltsikoan izango duen eragina", azaldu du Espainiako gobernuburuak prentsaurrekoan.

Bestalde, garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzaleei erregai litroko 20 zentimoko hobari zuzena emango zaie, eta laguntza baliokidea emango zaie ongarritarako, sektore horiek "krisi honi aurre egin ahal izateko" eta herritarren "erosketa saskiaren prezioei ahalik eta gehien eusteko". 

Subiranotasun energetikoa

Zerga alorrean, Espainiako Gobernuaren planak ekonomiaren elektrifikazioa eta subiranotasun energetikoa bultzatzeko neurri estrukturalak jasotzen ditu, eguzki panelak, kargatzeko puntuak eta bero-ponpak instalatzeko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ) kenkariak eginez, besteak beste. Era berean, ibilgailu elektrikoak edo entxufagarriak erosteko, % 15eko kenkariak aurreikusten ditu.

Sozietateen gaineko Zergan (SZ), ekipo fosilak ordezkatzeko sistema berriztagarriak jartzen direnean, amortizatzeko askatasuna emango da. Halaber, udalei ahalmena ematen zaie energia berriztagarrien aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak instalatu dituztenentzat Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren (OHZ) % 50erainoko hobaria emateko, baita sistema horien obra eta instalazioetarako % 95erainoko hobaria emateko ere.

El Gobierno de España rebaja al 10 % el IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo
Energia Ekialde Hurbila Iran Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

BILBAO, 18/03/2026.- El secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez (i), y el responsable de política lingüística, Alfonso Ríos (d), intervienen este miércoles en la rueda de prensa en la que el sindicato ha expuesto su política lingüística y las consecuencias de su defensa. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskadiko CCOOk gaitzetsi du ELAk "seinalamendu kanpaina" darabilela haren kontra, eta adierazi du euskararen aldeko jarrera "integratzailea" duela

Comisiones Obrerasek salatu du sindikatuaren aurkako manifestazio kanpaina bat darabiltzatela beste sindikatuek, euskararekiko eta hizkuntza eskakizunekiko duen jarrera dela eta. Santi Martinez idazkari nagusiak, gainera, Korrikan parte hartzeko "betoa" jarri izana gaitzetsi du, eta sindikatu abertzaleak haien kontra "erakunde ultra batek egingo lukeen moduan" jokatzen ari direla uste du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X