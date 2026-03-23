ENERGIA-KRISIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Brent upela 112 dolarrean dago, Irango gerraren laugarren astean

Ekialde Hurbileko gatazka armatuak energiaren prezioa baldintzatzen jarraitzen du. Gaur goizaldetik petrolio gordinaren prezioa joera argirik gabe aritu da; izan ere, 114 dolarretik gorako maximoa jo du, eta 110,22ko minimoa.

Petrolioa ateratzeko prozesua. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maiatzean entregatzeko Brent petrolio upela 112 dolarrean dago astelehen honetan, AEBk eta Israelek Iranen aurkako gerraren laugarren astean. 

Zehazki, Europan erreferentzia den Brent petrolio gordinaren salneurria % 0,21 igo da, eta 112,42 dolarrean dago. Gaur goizaldean, petrolio gordina joera argirik gabe aritu da burtsan kotizatzen, 114 dolarretik gorako maximoa eta 110,22ko minimoa izan baititu.

Gauzak horrela, Ekialde Hurbileko gatazka armatuak energiaren prezioan eragin zuzena izaten jarraitzen du.

Donald Trump AEBko presidenteak 48 orduko epea eman du Iranek Ormuzko itsasartea "erabat irekitzeko" eta, bestela, zentral elektrikoei eraso egingo diela ohartarazi du.

Irango Guardia Iraultzaileak adierazi du Teheranek ez diela eskualdeko zentral elektrikoei eraso egingo, baina AEBk Islamiar Errepublikaren instalazioei eraso egiten badie, "modu berean" erantzungo duela ziurtatu du.

Washingtonek mehatxua betetzen badu, "Iranek erantzun egingo du", adierazi du Guardia Iraultzaileak.

Era berean, Fatih Birol Energiaren Nazioarteko Agentziaren (IEA) zuzendari exekutiboak esan du egoera "oso larria" dela eta egungo ziurgabetasuna 1970eko hamarkadako krisi energetikoa baino akutuagoa dela jada, Ormuzko itsasartea blokeatuta eta Ekialde Hurbileko zentral energetikoei egindako erasoek baldintzatutako testuinguruan.

AEBn erreferentzia den Texasko petrolioa (WTI) % 0,78 igo da astelehen honetan, 112,81 dolarreraino, AEBn merkatua ofizialki ireki aurretik.

Donald Trump Iran Israel Energia Petrolio Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X