Osasun Ministerioari planto egin diote erkidegoek eta Estatutu Markoari buruzko jarrera bateratzen saiatuko dira
Osasun Ministerioak ezohiko Lurralde Arteko Osasun Kontseiluaren bilera batera deitu ditu asteazken honetan autonomia erkidegoak, Estatutu Markoaren erreformaz eta medikuen grebaz hitz egiteko.
Bihar egingo den Lurralde Arteko Osasun Kontseiluaren atarian, autonomia erkidegoetako Osasun kontseilariek bilera egingo dute arratsaldean jarrera bateratua adosten saiatzeko. Hala iragarri du gaur goizean Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak. Estatutu Markoaren erreformaz ez ezik, medikuen grebaz hitz egingo dute bilera horietan.
Monica Garcia Espainiako Osasun ministroak pasa den ostiraletik biharrera atzeratu zuen Lurralde Arteko Osasun Kontseiluaren bilera. Ministroen Kontseiluak Estatutu Markoaren erreforma onartu eta medikuen sindikatuek ekainerako grebari eustea erabaki ondotik elkartuko dira erkidegoak Osasun Ministerioarekin.
Arratsaldeko bileraren ondotik erabakiko du autonomia erkidego bakoitzak biharko bileran parte hartu ala ez. Eusko Jaurlaritza Osasun Ministerioak jarritako hitzordura joango den argitu gabe, erabakia hartuta duela aurreratu du Martinez sailburuak.
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