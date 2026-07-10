AUTOMOBILGINTZAREN KRISIA
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Volkswagenek bere modelo sorta erdira murriztuko du "segmentu errentagarrienetan" kontzentratzeko

Konpainiak neurri sorta bat iragarri du, bere eskaintzaren konplexutasuna % 75 murriztea eta ibilgailuen urteko ekoizpena hamar milioitik bederatzira jaistea aurreikusten duena.
Berlin (Germany), 09/07/2026.- A Volkswagen logo at a car exhibition of VW in Berlin, Germany, 09 July 2026. Volkswagen's management is presenting its restructuring plans to the supervisory board. Europe’s largest automaker is suffering from US tariffs, lower profit margins on electric cars, and intense competition in China, the world’s largest automotive market. VW plans to cut 50,000 jobs in Germany by 2030, including 35,000 at the Volkswagen brand. (Alemania) EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Volkswagen 2030 urterako estrategia zehazten ari da. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Volkswagen Taldeko Zuzendaritza Kontseiluak ostegun honetan iragarri duenez, automobil-modeloak % 50 gutxituko dira pixkanaka, eta eskaintzaren konplexutasunaren % 75 ere bai (konfigurazio eta ekipamendu erabilgarrien kopurua, esaterako). Neurri horien helburua da "inbertsioak eta baliabideak bezeroei balio erantsi handiagoa eta Taldeari balio-ekarpen handiagoa egiten dioten produktuetan kontzentratzea", eta 12 ekimeneko pakete baten parte dira.

"Berehala" aplikatuko diren neurrien artean, honako hauek nabarmentzen dira:

  • Produktu-zorroaren aldaeren konplexutasuna murriztea.
  • Produktuak, teknologiak eta garapena eskualdeetako merkatuekin gehiago lerrokatzea.
  • Ekoizpen-sarearen gaitasunak merkatura egokitzea.
  • Egiturak eta partaidetzen zorroa sinplifikatzea.
  • Eremu teknologiko nagusiak, arkitektura elektronikoak eta software-inguruneak bateratzea, mendebaldeko eta ekialdeko merkatuen behar espezifikoak asetzeko.

Testuinguru horretan, urtean fabrikatzen dituen ibilgailuen kopurua murriztuko du, "eskarira" egokitzeko, hamar milioitik, gutxi gorabehera, bederatzi milioira.

Automobilgintzako enpresa erakargarriena

Erabaki horien helburua da "sinergiak modu eraginkorragoan gauzatzea, egitura teknologiko paraleloak ezabatzea eta lidergo teknologikoa are gehiago indartzea". Horrela, taldeak 2030erako duen ikuspegi estrategikoa aztertzen dihardu, eta Volkswagenek munduko automobil-enpresarik erakargarriena izatea espero du, Oliver Blume Volkswagen Taldeko kontseilari delegatuak adierazi duenez. Horrek "Alemaniaren etorkizunari ere lagunduko dio, kokapen industrial gisa", Blumeren esanetan.

Konpainiak azpimarratu duenez, "garapen-funtzioak eraginkorragoak izango dira", "digitalizazioak, adimen artifizialak eta partekatutako zerbitzuek produktibitatea handituko dute" eta "kudeaketa-egitura arinagoek erabakiak hartzeko prozesuak sinplifikatuko dituzte". Izan ere, azken hiru urteetan garatutako berrikuntza teknologikoaren helburuak eta errendimendu-programak "aurreikusitakoa baino lehenago bete dira".

Hala ere, ohartarazi duenez, azken urtean "munduko egoera izugarri aldatu da", "kostuek gora egin dutelako, batez ere muga-zergengatik", "eskakizun arautzaile handiengatik" eta mundu-mailako lehia "gero eta biziagoa" delako. Horrek guztiak "automobil-industriak aurre egin beharreko erronkak larriagotu ditu", eta neurri-sorta berriak taldea "are erresilienteagoa" bihurtzea espero du.

Volkswagen Automobilgintza Ekonomia

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