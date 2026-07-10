Volkswagenek bere modelo sorta erdira murriztuko du "segmentu errentagarrienetan" kontzentratzeko
Volkswagen Taldeko Zuzendaritza Kontseiluak ostegun honetan iragarri duenez, automobil-modeloak % 50 gutxituko dira pixkanaka, eta eskaintzaren konplexutasunaren % 75 ere bai (konfigurazio eta ekipamendu erabilgarrien kopurua, esaterako). Neurri horien helburua da "inbertsioak eta baliabideak bezeroei balio erantsi handiagoa eta Taldeari balio-ekarpen handiagoa egiten dioten produktuetan kontzentratzea", eta 12 ekimeneko pakete baten parte dira.
"Berehala" aplikatuko diren neurrien artean, honako hauek nabarmentzen dira:
- Produktu-zorroaren aldaeren konplexutasuna murriztea.
- Produktuak, teknologiak eta garapena eskualdeetako merkatuekin gehiago lerrokatzea.
- Ekoizpen-sarearen gaitasunak merkatura egokitzea.
- Egiturak eta partaidetzen zorroa sinplifikatzea.
- Eremu teknologiko nagusiak, arkitektura elektronikoak eta software-inguruneak bateratzea, mendebaldeko eta ekialdeko merkatuen behar espezifikoak asetzeko.
Testuinguru horretan, urtean fabrikatzen dituen ibilgailuen kopurua murriztuko du, "eskarira" egokitzeko, hamar milioitik, gutxi gorabehera, bederatzi milioira.
Automobilgintzako enpresa erakargarriena
Erabaki horien helburua da "sinergiak modu eraginkorragoan gauzatzea, egitura teknologiko paraleloak ezabatzea eta lidergo teknologikoa are gehiago indartzea". Horrela, taldeak 2030erako duen ikuspegi estrategikoa aztertzen dihardu, eta Volkswagenek munduko automobil-enpresarik erakargarriena izatea espero du, Oliver Blume Volkswagen Taldeko kontseilari delegatuak adierazi duenez. Horrek "Alemaniaren etorkizunari ere lagunduko dio, kokapen industrial gisa", Blumeren esanetan.
Konpainiak azpimarratu duenez, "garapen-funtzioak eraginkorragoak izango dira", "digitalizazioak, adimen artifizialak eta partekatutako zerbitzuek produktibitatea handituko dute" eta "kudeaketa-egitura arinagoek erabakiak hartzeko prozesuak sinplifikatuko dituzte". Izan ere, azken hiru urteetan garatutako berrikuntza teknologikoaren helburuak eta errendimendu-programak "aurreikusitakoa baino lehenago bete dira".
Hala ere, ohartarazi duenez, azken urtean "munduko egoera izugarri aldatu da", "kostuek gora egin dutelako, batez ere muga-zergengatik", "eskakizun arautzaile handiengatik" eta mundu-mailako lehia "gero eta biziagoa" delako. Horrek guztiak "automobil-industriak aurre egin beharreko erronkak larriagotu ditu", eta neurri-sorta berriak taldea "are erresilienteagoa" bihurtzea espero du.
Zure interesekoa izan daiteke
25 urteko langile bat larri zauritu da Azkoienen, eskailera batetik erorita
Baratze batean ari zen lanean, eta erorikoaren ondorioz, buruan kolpe larria hartu du. Helikoptero medikalizatuan eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera.
ENBAk neurriak eskatu ditu Eusko Label haragiaren "sektorearen egoera kezkagarriaren aurrean"
Azken bost urteotan, Eusko Label behi-azienden ustiategien kopurua % 25 jaitsi da. Haragi ekoizleek ohartarazi dute kostuen igoerak eta errentagarritasunaren jaitsierak arriskuan jartzen dutela sektorearen etorkizuna. Izan ere, ekoizpenean gehitutako kostuen ondorioz, abeltzain askok Euskaditik kanpo saldu behar dute haragia.
Etxebizitza babestuen % 30 errenta ertainentzat gordeko du Eusko Jaurlaritzak
Urtean 20.000 eta 46 000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten bizikidetza unitateek etxebizitza babesturako sarbidea izango dute.
Bajen inguruko polemikari datuak erantsi dizkio PPk: "Astelehenetan, 1.700.000 pertsona ez dira lanera joaten"
Juan Bravo PPko Ogasun, Etxebizitza eta Azpiegitura idazkariordeak azaldu duenez, bajan egonda soldata gutxiago kobratzearen aukera Feijook mahai gainean jarri zuenean, "iruzur kasuei" buruz ari zen.
Aranburuk (LAB) "indarrak batzea" eta "neurri sakonagoak" eskatu ditu, ELAk euskararen inguruan egindako proposamenaren aurrean
Garbiñe Aranburu LAB sindikatuko koordinatzaile nagusiak txalotu egin du ELAren proposamena, eta adierazi du hobetzera datozen ekimen guztiak "ongietorriak" izango direla. Hala ere, ohartarazi du egungo negoziazio kolektiboak "euskara gehiago" behar duela eta, oldarraldi judizial eta politikoaren aurrean, "neurri sakonagoak" behar direla.
Lan Harremanen Kontseiluak nabarmendu du negoziazioak euskaraz izateak "ez duela zertan eragozpen izan"
Emilia Malaga Pérez Lan Harremanen Kontseiluko (LHK) presidenteak nabarmendu duenez, "ez dugu inolako aukerarik jakiteko batzordeetan parte hartzen duten pertsonen hizkuntza gaitasuna zein den".
Tabernak eta ile-apaindegiak dira Euskadiko zerbitzu ugarienak
EAEko Ekipamendu eta Zerbitzuen Inbentarioaren arabera, "Osasuna" taldea izan da azken urtean gehien hazi dena, 324 establezimendu gehiagorekin.
Espainiako Gobernuak 236.032 milioi euroko gastu muga izango du 2027an, inoizko handiena
Halaber, defizit muga, zorraren muga eta gastu araua ere onartu ditu. Horiek dira, hain zuzen ere, gastu mugarekin batera 2027ko aurrekontu proiektua osatzeko oinarriak.
ELAk eta LABek greba eguna deitu dute uztailaren 15erako Hego Euskal Herriko supermerkatuetan, estatalizazioaren aurka
Euskadiko eta Nafarroako elikadura-sektoreko greba bat etorriko da negoziazio mahaiaren bilerarekin. ELAren eta LABen ustez, "une erabakigarria" da, eta mobilizazioaren helburua "negoziazio kolektibo propioa eta lan-baldintzak hemen erabakitzeko eskubidea" defendatzea dela adierazi dute.