Europako Batzordeak 550 milioi euroko isuna jarri dio AliExpressi, legez kanpoko produktuak eta faltsifikazioak saltzeagatik
Gainera, Europako estandarrak betetzeko neurri zuzentzaileak hartzeko exijitu dio Europako Batzordeak merkataritza elektronikoko Txinako plataformari.
Europako Batzordeak 550 milioi euroko isuna jarri dio astelehen honetan AliExpress merkataritza elektronikoko Txinako plataformari, DSA Zerbitzu Digitalen Legea urratzeagatik. Zehazki, bere plataformaren bitartez legez kanpoko produktuak (faltsifikazioak edota segurtasun arauak betetzen ez dituztenak) saltzea eta hori eragozteko behar besteko kontrolak ez egitea leporatzen dio.
Merkataritza elektronikoko erraldoiak urriaren 20ra arteko epea izango du Europako estandarrak betetzeko neurri zuzentzaileak aurkezteko. Legea urratzen jarraitzen badu edo aurkeztutako plana nahikoa ez bada, isun handiagoa ezar diezaioke.
Europako Batzordeak Zerbitzu Digitalen Legea urratzeagatik inoiz jarri duen isunik handiena da. Bigarren eta hirugarren postuan ageri dira, berriz, Temu Txinako plataformari maiatzean ezarri zion 200 milioi euroko isuna (legez kanpoko produktuen salmentagatik) eta iazko abenduan X sareari ezarritako 120 milioi eurokoa (gardentasun faltagatik).
Zer egozten dio Bruselak AliExpressi?
DSA Zerbitzu Digitalen Legea
Europako estandarrak
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4.- Europar Batzordeak 550 milioi euroko isuna jarri dio Ali Express online guneari, bere plataforman saltzen diren produktuak behar bezala ez kontrolatzeagatik.
ez duelakoan behar beste kontrolatzen eta eragozten, bere plataformaren bitartez legez kanpoko produktuak eta imitaziozkoak saltzea. Zerbitzu Digitalen Legea indarrean sartu zenetik Batzordeak orain arte jarri duen isunik handiena da, Txinako multinazionalari dagokion hau.
De las tres multas que la Comisión Europea ha impuesto hasta la fecha por el incumplimiento de la ley DSA, que obliga a las plataformas a combatir el contenido ilegal, la de AliExpress es la más elevada, tras los 200 millones de euros con los que multó a Temu en mayo por no prevenir tampoco la venta de bienes ilegales y los 120 millones de euros a X en diciembre del año pasado por falta de transparencia.
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