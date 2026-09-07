OSAKIDETZAKO ANBULANTZIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Administrazio-organo batek Osakidetzako anbulantzia-zerbitzuaren lizitazioa geldiarazi du

Euskadiko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoak (KEAO) erabaki du kautelazko neurriak hartzea eta Eusko Jaurlaritzak Premiazko Garraio Sanitarioaren Sarea (LGSS) eta Premiazkoa ez den Garraio Sanitarioaren Sarea (HNSS) modu pribatuan kudeatzeko pleguak geldiaraztea, hainbat sindikatuk aurkeztutako errekurtsoen ondoren.

Hospital de Basurto, atención de emergencias Libro "XXV Aniversario de Osakidetza"
Osakidetzako anbulantzia bat. Argazkia: archivo

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoak (KEAO) erabaki du kautelazko neurriak hartzea eta Eusko Jaurlaritzak Premiazko Garraio Sanitarioaren Sarea eta Premiazkoa ez den Garraio Sanitarioaren Sarea modu pribatuan kudeatzeko pleguak geldiaraztea, hainbat sindikatuk aurkeztutako errekurtsoen ondoren.

KEAOk hartutako neurria ESK-k jakinarazi du, ohar baten bidez. Sindikatuak adierazi duenez, KEAOren ebazpena "urrats garrantzitsua da zerbitzu publiko horren publikotasunaren alde eta baliabide publikoen kudeaketa eraginkorrago eta arduratsuago baten alde lan egiten jarraitzeko".

ESK-k gogorarazi du Eusko Jaurlaritzak planteatutako lizitazioak 1.600 milioi euroko aurrekontua zuela. Lehiaketaren aurka aurkeztutako errekurtsoan salatu zuenez, kudeaketa pribatua "kudeaketa publikoa baino garestiagoa da, eta, beraz, plegu horiekin aurrera jarraitzeak kalte handia eragingo lieke diru-kutxa publikoei".

Gainera, sindikatuak kritikatu du garraio sanitarioaren kudeaketa pribatuaren eredua "neurri handi batean, langileen lan-baldintzen prekarizazioan oinarritzen dela, eta, aldi berean, eragin negatiboa duela herritarrek merezi duten asistentzia-kalitatean ".

Sindikatuaren ustez, KEAOren erabakia "urrats berri bat da pribatizazio-eredu garestiagoa, prekarioagoa eta langileentzat zein herritarrentzat berme gutxiago ematen duena zalantzan jartzeko".

OSASUN SAILAREN ERREAKZIOA

Osasun Sailak espero du, lizitazioaren tramitazioa geldiaraztea erabaki duen arren, organo horrek lehenbailehen ebatziko dituela aurkeztutako errekurtsoak, sailak dagozkion txosten juridikoak aurkeztu ondoren.

"Sentitzen dugu lizitazioa atzeratu behar izatea, plegu honek abantailak besterik ez baititu, bai zerbitzuaren kalitaterako, bai langileen lan-baldintzetarako", adierazi dute Saileko iturriek.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X