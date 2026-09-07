Administrazio-organo batek Osakidetzako anbulantzia-zerbitzuaren lizitazioa geldiarazi du
Euskadiko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoak (KEAO) erabaki du kautelazko neurriak hartzea eta Eusko Jaurlaritzak Premiazko Garraio Sanitarioaren Sarea (LGSS) eta Premiazkoa ez den Garraio Sanitarioaren Sarea (HNSS) modu pribatuan kudeatzeko pleguak geldiaraztea, hainbat sindikatuk aurkeztutako errekurtsoen ondoren.
Euskadiko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoak (KEAO) erabaki du kautelazko neurriak hartzea eta Eusko Jaurlaritzak Premiazko Garraio Sanitarioaren Sarea eta Premiazkoa ez den Garraio Sanitarioaren Sarea modu pribatuan kudeatzeko pleguak geldiaraztea, hainbat sindikatuk aurkeztutako errekurtsoen ondoren.
KEAOk hartutako neurria ESK-k jakinarazi du, ohar baten bidez. Sindikatuak adierazi duenez, KEAOren ebazpena "urrats garrantzitsua da zerbitzu publiko horren publikotasunaren alde eta baliabide publikoen kudeaketa eraginkorrago eta arduratsuago baten alde lan egiten jarraitzeko".
ESK-k gogorarazi du Eusko Jaurlaritzak planteatutako lizitazioak 1.600 milioi euroko aurrekontua zuela. Lehiaketaren aurka aurkeztutako errekurtsoan salatu zuenez, kudeaketa pribatua "kudeaketa publikoa baino garestiagoa da, eta, beraz, plegu horiekin aurrera jarraitzeak kalte handia eragingo lieke diru-kutxa publikoei".
Gainera, sindikatuak kritikatu du garraio sanitarioaren kudeaketa pribatuaren eredua "neurri handi batean, langileen lan-baldintzen prekarizazioan oinarritzen dela, eta, aldi berean, eragin negatiboa duela herritarrek merezi duten asistentzia-kalitatean ".
Sindikatuaren ustez, KEAOren erabakia "urrats berri bat da pribatizazio-eredu garestiagoa, prekarioagoa eta langileentzat zein herritarrentzat berme gutxiago ematen duena zalantzan jartzeko".
OSASUN SAILAREN ERREAKZIOA
Osasun Sailak espero du, lizitazioaren tramitazioa geldiaraztea erabaki duen arren, organo horrek lehenbailehen ebatziko dituela aurkeztutako errekurtsoak, sailak dagozkion txosten juridikoak aurkeztu ondoren.
"Sentitzen dugu lizitazioa atzeratu behar izatea, plegu honek abantailak besterik ez baititu, bai zerbitzuaren kalitaterako, bai langileen lan-baldintzetarako", adierazi dute Saileko iturriek.
Zure interesekoa izan daiteke
LGS propioa borrokatzea eta sektore publikoa hobetzeko mobilizazio indartsuak egitea, ELAren urteko lehentasunak
Torres lehendakariordearen Elkarrizketa Sozialerako Legea bertan behera uzteko eskatuko dio sindikatuak lehendakariari, "ELA eta LAB zigortzeko erabili nahi delako".
Irailaren 17an eta 18an mobilizazio gehiago egingo dituzte Gipuzkoako adinekoen egoitzetako langileek
ELAk deituta, grebalariek hainbat protesta ekintza egingo dituzte zinema jaialdiaren inaugurazio egunean eta bezperan. Sindikatuak salatu du negoziazio mahaia "blokeatuta" dagoela eta Aldundiari "berehala esku hartzeko" eskatu dio.
Etxebizitza eskaria biztanleria baino zazpi aldiz gehiago hazi da Euskadin
Egoera horri irtenbidea emate aldera, bi sailburuek aurreratu dute Eusko Jaurlaritzak "etxebizitza hutsen aurka" borrokatuko duela; alde batetik, zerga fiskalekin, eta bestetik, merkatura ateratzen ez diren etxebizitza hutsei ondasun higiezinen gaineko zergan errekargua jarrita.
Etxebizitza % 10 garestitu da Euskadin eta % 9,5 Nafarroan urteko bigarren hiruhilekoan
Apirila eta ekaina bitartean, bigarren eskuko etxebizitzen prezioa % 11,2 igo zen Euskadin eta % 12,9 Nafarroan.